Te is láttad már ezeket a furcsa gömböket a fákon? Eláruljuk, mik azok!

Címkék#tölgygubacs#tölgyfa#növény#levél

Az őszi tölgygubacs a természet egyik legérdekesebb jelenségei: apró gömböcskék, amelyek a tölgyfák levelein, ágain vagy makkjain jelennek meg. Kevesen tudják, hogy ezek a furcsa képződmények az őszi tölgygubacsok valójában rovarok rejtekhelyei, amelyeket a növény hoz létre a kártevők kémiai ingerére válaszul.

Varga Panna

Az őszi tölgygubacs olyan rendellenes növényi szövetrész, amelyet rovarok - leggyakrabban gubacsdarazsak - alakítanak ki. A nőstény darázs petéit a tölgy rügyeibe vagy leveleibe rakja, és olyan anyagokat bocsát ki, amelyek a növény sejtjeit rendellenes növekedésre késztetik. Az így keletkezett gubacs nemcsak lakóhely, hanem táplálékforrás is a fejlődő lárvák számára.

Őszi tölgygubacsok
A kétivarú nemzedék vékonyfalú , hólyagszerű ún. parenchima gubacsai a levél felső oldalán Gazdanövény kocsányos tölgy – Quercus robur / Mosonmagyaróvár
Forrás: https://agroforum.hu/

Őszi tölgygubacsok

Miért pont a tölgyfákon?

A tölgyfák gubacsai rendkívül változatos formát ölthetnek: gömbölyű, tüskés, sima vagy fás burkokat is láthatunk. Magyarországon több száz különféle gubacs ismert a tölgyeken, amelyeket főként a Cynipidae családba tartozó rovarok hoznak létre. Ősszel a levelek lehullásával a gubacsok még feltűnőbbé válnak, sokszor kis barna gömbökként lógnak a gallyakon vagy hullanak a földre.

Hogyan fejlődnek a rovarok benne?

A lárvák a gubacs belsejében védett környezetben fejlődnek. A falak megóvják őket a ragadozóktól, az időjárás viszontagságaitól, és egyben táplálékot is biztosítanak számukra. Amikor elérik a kifejlett állapotot, egyszerűen kirágják magukat a gubacsból, és elhagyják rejtekhelyüket.

Őszi tölgygubacsok :Egy parenchima gubacs a levél fonáka felől megnyitva, és a belőle kivett gubacsdarázs báb
Forrás: https://agroforum.hu/

A természet érdekessége ősszel

A tölgyfán élő gubacsok ősszel látványos emlékeztetői annak, mennyire bonyolult kapcsolat van növény és rovar között. Bár elsőre kártevőnek tűnhetnek, a legtöbb gubacs nem okoz komoly kárt a fának. Inkább a természet sokszínűségét, titokzatos összefonódásait jelzik, amelyekből rengeteget tanulhatunk.

 

