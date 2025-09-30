40 perce
Te is láttad már ezeket a furcsa gömböket a fákon? Eláruljuk, mik azok!
Az őszi tölgygubacs a természet egyik legérdekesebb jelenségei: apró gömböcskék, amelyek a tölgyfák levelein, ágain vagy makkjain jelennek meg. Kevesen tudják, hogy ezek a furcsa képződmények az őszi tölgygubacsok valójában rovarok rejtekhelyei, amelyeket a növény hoz létre a kártevők kémiai ingerére válaszul.
Az őszi tölgygubacs olyan rendellenes növényi szövetrész, amelyet rovarok - leggyakrabban gubacsdarazsak - alakítanak ki. A nőstény darázs petéit a tölgy rügyeibe vagy leveleibe rakja, és olyan anyagokat bocsát ki, amelyek a növény sejtjeit rendellenes növekedésre késztetik. Az így keletkezett gubacs nemcsak lakóhely, hanem táplálékforrás is a fejlődő lárvák számára.
Őszi tölgygubacsok
Miért pont a tölgyfákon?
A tölgyfák gubacsai rendkívül változatos formát ölthetnek: gömbölyű, tüskés, sima vagy fás burkokat is láthatunk. Magyarországon több száz különféle gubacs ismert a tölgyeken, amelyeket főként a Cynipidae családba tartozó rovarok hoznak létre. Ősszel a levelek lehullásával a gubacsok még feltűnőbbé válnak, sokszor kis barna gömbökként lógnak a gallyakon vagy hullanak a földre.
Hogyan fejlődnek a rovarok benne?
A lárvák a gubacs belsejében védett környezetben fejlődnek. A falak megóvják őket a ragadozóktól, az időjárás viszontagságaitól, és egyben táplálékot is biztosítanak számukra. Amikor elérik a kifejlett állapotot, egyszerűen kirágják magukat a gubacsból, és elhagyják rejtekhelyüket.
A természet érdekessége ősszel
A tölgyfán élő gubacsok ősszel látványos emlékeztetői annak, mennyire bonyolult kapcsolat van növény és rovar között. Bár elsőre kártevőnek tűnhetnek, a legtöbb gubacs nem okoz komoly kárt a fának. Inkább a természet sokszínűségét, titokzatos összefonódásait jelzik, amelyekből rengeteget tanulhatunk.