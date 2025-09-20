Őszi termések - igazi vitaminbombák a kertedben!

Amikor beköszönt az ősz, a természet bőséges ajándékokkal lát el bennünket. A sárguló levelek és a hűvösebb reggelek mellett a kertekben is felbukkannak olyan kincsek, amelyek nemcsak finomak, hanem tele vannak vitaminokkal is. Az őszi termések közül sokat magunk is megtalálhatunk: a dió, a gesztenye, a makk, a csipkebogyó és a som mind ott lapulhat a fákon, bokrokon vagy épp a fűben. Nézzük, miért érdemes odafigyelni rájuk, és hogyan használhatjuk fel őket.

Őszi termések a kertedben mint például a gesztenye is megtalálható a kertedben

Fotó: Varga József / Forrás: Kemma.hu

Őszi termések:

Dió - az ünnepi sütemények királya

Kevés olyan családi recept van, amelyben ne szerepelne a dió. Az ősz beköszöntével a kertben lehulló termések jelzik, hogy eljött a szüret ideje. A dió nemcsak finom, hanem igazi szuper élelmiszer is: tele van omega-3 zsírsavval, antioxidánsokkal, és hozzájárulhat a szív egészségéhez. Sütemények, bejgli vagy akár reggeli zabkása feltétjeként is tökéletes. Nem véletlen, hogy a dió és gesztenye sokak kedvenc őszi párosa. Előző cikkünkben a gesztenyés-diós sütemények receptjeit is bemutattuk, ahol megmutattuk, hogyan válhat ez a páros nemcsak finom, hanem igazi vitaminbomba desszertté is.

Dió nyersen fogyasztva is ízletes

Fotó: Erhan Inga / Forrás: Shutterstock

Gesztenye - A főtt gesztenye az őszi hangulat igazi megtestesítője

Ha valami igazán összeforrt az őszi esték hangulatával, az a főtt gesztenye illata. Fontos azonban tudni, hogy csak a szelídgesztenye ehető, a vadgesztenye mérgező, így sosem szabad összekeverni őket. A gesztenye gazdag rostban, vitaminban és ásványi anyagokban, ezért nemcsak finom, hanem tápláló is. Püréként, süteményekben vagy egyszerűen sütve is élvezhetjük. Sok kertben megtalálható, és ha van, biztos, hogy az ősz egyik legkedveltebb termését adja.

Főtt gesztenye

Fotó: Varga József / Forrás: Kemma.hu

Makk - a tölgyek ajándéka

Bár elsőre talán inkább az erdei állatok táplálékára gondolunk, a makk régen az emberek asztalára is felkerült. A paraszti konyhában szűkösebb időkben lisztet készítettek belőle, amelyet kenyérhez kevertek, vagy kását főztek belőle. Magas tannintartalma miatt azonban előkészítést igényelt: többszöri áztatással, főzéssel tették fogyaszthatóvá. Ma a makk felhasználása inkább különlegességnek számít, de jó példa arra, hogy egy egyszerű termés mennyi lehetőséget rejt, és milyen fontos szerepet játszott a múltban az önfenntartó életmódban.