Egészség

1 órája

Őszi termések - igazi vitaminbombák a kertedben!

Címkék#tea#galagony#szőlő#birs#lekvár#kert

Az ősz a természet bőkezű ajándékait hozza: a kertben és az erdőszélen rejtőző őszi termések egyszerre finomak, egészségesek és tele vannak vitaminokkal. Most öt különleges őszi terméseket mutatunk, amelyekre biztosan más szemmel nézel majd, ha legközelebb találkozol velük.

Varga Panna

Amikor beköszönt az ősz, a természet bőséges ajándékokkal lát el bennünket. A sárguló levelek és a hűvösebb reggelek mellett a kertekben is felbukkannak olyan kincsek, amelyek nemcsak finomak, hanem tele vannak vitaminokkal is. Az őszi termések közül sokat magunk is megtalálhatunk: a dió, a gesztenye, a makk, a csipkebogyó és a som mind ott lapulhat a fákon, bokrokon vagy épp a fűben. Nézzük, miért érdemes odafigyelni rájuk, és hogyan használhatjuk fel őket.

Őszi termések
Őszi termések a kertedben mint például a gesztenye is megtalálható a kertedben 
Fotó: Varga József / Forrás:  Kemma.hu

Őszi termések:

Dió - az ünnepi sütemények királya

Kevés olyan családi recept van, amelyben ne szerepelne a dió. Az ősz beköszöntével a kertben lehulló termések jelzik, hogy eljött a szüret ideje. A dió nemcsak finom, hanem igazi szuper élelmiszer is: tele van omega-3 zsírsavval, antioxidánsokkal, és hozzájárulhat a szív egészségéhez. Sütemények, bejgli vagy akár reggeli zabkása feltétjeként is tökéletes. Nem véletlen, hogy a dió és gesztenye sokak kedvenc őszi párosa. Előző cikkünkben a gesztenyés-diós sütemények receptjeit is bemutattuk, ahol megmutattuk, hogyan válhat ez a páros nemcsak finom, hanem igazi vitaminbomba desszertté is.

Walnut,Kernel,In,A,Wooden,Bowl.,Shelled,,Dried,Seeds,Of
Dió nyersen fogyasztva is ízletes
Fotó: Erhan Inga / Forrás:  Shutterstock

Gesztenye - A főtt gesztenye az őszi hangulat igazi megtestesítője

Ha valami igazán összeforrt az őszi esték hangulatával, az a főtt gesztenye illata. Fontos azonban tudni, hogy csak a szelídgesztenye ehető, a vadgesztenye mérgező, így sosem szabad összekeverni őket. A gesztenye gazdag rostban, vitaminban és ásványi anyagokban, ezért nemcsak finom, hanem tápláló is. Püréként, süteményekben vagy egyszerűen sütve is élvezhetjük. Sok kertben megtalálható, és ha van, biztos, hogy az ősz egyik legkedveltebb termését adja.

Gesztenye püré, recept, Gesztenye kocka
Főtt gesztenye
Fotó: Varga József / Forrás:  Kemma.hu

Makk - a tölgyek ajándéka

Bár elsőre talán inkább az erdei állatok táplálékára gondolunk, a makk régen az emberek asztalára is felkerült. A paraszti konyhában szűkösebb időkben lisztet készítettek belőle, amelyet kenyérhez kevertek, vagy kását főztek belőle. Magas tannintartalma miatt azonban előkészítést igényelt: többszöri áztatással, főzéssel tették fogyaszthatóvá. Ma a makk felhasználása inkább különlegességnek számít, de jó példa arra, hogy egy egyszerű termés mennyi lehetőséget rejt, és milyen fontos szerepet játszott a múltban az önfenntartó életmódban.

Man’s,Palms,Full,Of,Large,Acorns.,In,The,Background,Are
Frissen szedett makk
Fotó: Creative Family / Forrás:  Shutterstock

Csipkebogyó - természetes vitaminforrás

Kevés olyan termes lévő növényi gyümölcs van, amely oly gazdag C-vitaminban, mint a csipkebogyó. A népi gyógyászatban évszázadok óta használják immunerősítőként, különösen a megfázásos időszakokban. Tea készül belőle (hideg vagy langyos áztatással), és valóban - lekvárként, szörpként is közkedvelt forma. Fontos azonban tudni, hogy maximális tápérték eléréséhez olyan bogyókat szerezzünk, amelyek érettek és puhábbak, de nem túlérettebbek, illetve hogy a főzéssel, magas hővel bánjunk óvatosan, mert a C-vitamin hőre érzékeny. Egy séta a kertben vagy a közeli bozótban elég ahhoz, hogy szedjünk belőle - de vigyázzunk, hogy tiszta, vegyszerektől mentes helyről szerezzük be.

Transparent,Cup,Of,Rose,Hip,Berries,Herbal,Tea,And,Glass
Csipkebogyó tea a természetes vitaminforrás
Fotó: Natasha Breen / Forrás:  Shutterstock

Som - a savanykás különlegesség

Aki szereti az egyedi ízeket, annak a som igazi csemege. Ez az őshonos, piros bogyós gyümölcs nyár végén és ősszel érik, és a magyar kertekben is gyakran előfordul. Magas C-vitamin- és antioxidáns-tartalma miatt erősíti a szervezetet, és a népi gyógyászatban emésztést támogató hatása miatt használták. Hagyományosan lekvárnak, szörpnek vagy pálinkának dolgozták fel, de készülhet belőle bor vagy kompót is. A som lekvár savanykás ízvilágával kiemelkedik a megszokott gyümölcsök közül, és régen szinte minden kamrában ott lapult belőle néhány üveg.

Húsos som, savanykás ízvilága van
Forrás:  Shutterstock

Gyakori őszi termések a kertben és az erdőben

Gyümölcsök:

  • Alma 
  • Körte 
  • Szilva
  • Szőlő 
  • Birs
  • Naspolya
  • Som 
  • Galagonya

Magok, diófélék:

  • Dió 
  • Gesztenye (szelídgesztenye)
  • Makk
  • Mogyoró

Bogyók, erdei csemegék:

  • Csipkebogyó 
  • Fekete bodza
  • Kökény
  • Homoktövis
  • Berkenye

Az ősz valóban a természet egyik legbőkezűbb időszaka. A kertben vagy a közeli erdőszélen sétálva felfedezhetjük a vitaminban gazdag őszi terméseket: a diót, a gesztenyét, a makkot, a csipkebogyót és a somot. Ezek nemcsak finomságok, hanem a hagyományos magyar konyha részei is. Egy bögre csipkebogyó tea, egy falat som lekvár vagy egy tál sült gesztenye nemcsak a testet táplálja, hanem az őszi esték hangulatát is meghittebbé varázsolja.

 

