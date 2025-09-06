szeptember 6., szombat

Őszi szünet: bezárnak az iskolák, vagy lesz gyerekfelügyelet?

Alig kezdődött el a tanév, máris jön a következő kihívás: mit kezdjünk a gyerekekkel ha újra bezár az iskola? Az őszi szünet ugyanis sok családnak okoz fejtörést, hiszen nem könnyű megoldani a felügyeletet munka mellett.

Goletz-DeáK Viktória

Bár még csak most csöngettek be az iskolákban, sok szülő fejében már ott motoszkál a kérdés: hogyan oldjuk meg az őszi szünetet? Október utolsó hetében ugyanis szünet lesz, az iskolák kapui zárva – vagy mégsem? Utánajártunk, milyen lehetőségeik vannak a családoknak.

Little,Kids,Schoolchildren,Pupils,Students,Running,Hurrying,To,The,School őszi szünet
Az őszi szünet újabb kihívás elé állítja a szülőket. Most utánajártunk, hogy van-e megoldás a gyerekfelügyeletre
Forrás:  Shutterstock

A tanítási szünetek – legyen szó akár az ősziről, téliről vagy tavasziról – mindig komoly logisztikai kihívást jelentenek. A kisebb gyerekek felügyeletét sokszor nehéz megoldani, különösen akkor, ha a nagyszülők nem tudnak segíteni, vagy a szülők munkahelye nem elég rugalmas a szabadság kiadásában. 

Felügyelet az őszi szünetben?

Már a nyári szünet is alapos tervezést igényel: ki mikor megy szabadságra, melyik hétre jut tábor, ki tud beugrani segíteni a gyerekfelügyeletben. Az őszi szünet ugyan jóval rövidebb, de a probléma hasonló. Sokan teszik fel a kérdést: köteles-e az iskola ügyeletet biztosítani? Mi a Tatabányai Tankerülethez fordultunk ezzel a kérdéssel. 

– A vonatkozó rendelet alapján az őszi, téli és tavaszi szünet munkanapjain az iskolák – szülői igény esetén – kötelesek felügyeletet biztosítani, amelyről több iskola közösen is gondoskodhat – érkezett a válasz. Ez azt jelenti, hogy ha elegendő szülő jelzi az igényét, akkor megszervezik a felügyeletet. A konkrét helyszínt az érintett intézmények teszik közzé, a szülők pedig KRÉTA-rendszeren keresztül kapnak tájékoztatást.

A gyerekekre reggel 7 órától 18 óráig felügyelnek, illetve addig, amíg jogszerűen az intézményben tartózkodnak. Fontos tudni, hogy a nyári szünetre ez a kötelezettség nem vonatkozik, így a több mint két hónapos vakáció idején maradnak a táborok, a rokonok segítsége, vagy a szülők szabadságának beosztása.

Az őszi szünet rövidebb ugyan, de előre gondolkodni itt sem árt: érdemes időben jelezni az iskolában, ha szükség van ügyeletre, hogy a gyerekek ne maradjanak felügyelet nélkül.

