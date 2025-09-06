Őszi szünet: bezárnak az iskolák, vagy lesz gyerekfelügyelet?

Bár még csak most csöngettek be az iskolákban, sok szülő fejében már ott motoszkál a kérdés: hogyan oldjuk meg az őszi szünetet? Október utolsó hetében ugyanis szünet lesz, az iskolák kapui zárva – vagy mégsem? Utánajártunk, milyen lehetőségeik vannak a családoknak.

Az őszi szünet újabb kihívás elé állítja a szülőket. Most utánajártunk, hogy van-e megoldás a gyerekfelügyeletre

Forrás: Shutterstock

A tanítási szünetek – legyen szó akár az ősziről, téliről vagy tavasziról – mindig komoly logisztikai kihívást jelentenek. A kisebb gyerekek felügyeletét sokszor nehéz megoldani, különösen akkor, ha a nagyszülők nem tudnak segíteni, vagy a szülők munkahelye nem elég rugalmas a szabadság kiadásában.

Felügyelet az őszi szünetben?

Már a nyári szünet is alapos tervezést igényel: ki mikor megy szabadságra, melyik hétre jut tábor, ki tud beugrani segíteni a gyerekfelügyeletben. Az őszi szünet ugyan jóval rövidebb, de a probléma hasonló. Sokan teszik fel a kérdést: köteles-e az iskola ügyeletet biztosítani? Mi a Tatabányai Tankerülethez fordultunk ezzel a kérdéssel.