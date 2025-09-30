22 perce
Őszi szezonális ételek, amelyekkel feldobhatod a hűvös napokat!
Az őszi szezonális ételek tele vannak színes zöldségekkel, gyümölcsökkel és fűszeres ízekkel. Az őszi szezonális ételek különlegessége, hogy egyszerre laktatnak és kényeztetnek.
Az ősz a természet egyik legbőkezűbb időszaka: ekkor érik a szilva, az alma, a körte, a szőlő, és a piacok megtelnek friss tökkel, káposztával, gombával és gyökérzöldségekkel. A hűvösebb napokon szívesebben fogyasztunk melengető leveseket, tartalmas egytálételeket vagy éppen fűszeres, édes desszerteket. Nem véletlen, hogy a magyar konyha legjobb szezonális fogásai közül sok az őszhöz kötődik, hiszen az őszi szezonális ételek a természet ízeit hozzák a mindennapokba.
Őszi szezonális ételek:
Szilvás gombóc - az ősz édes klasszikusa
A szilvás gombóc nemcsak desszert, hanem maga a nosztalgia: puha krumplis tészta, illatos fahéj és a szilva telt íze egyesül benne.
Hozzávalók (4–6 személyre):
- 1 kg burgonya
- 350 g finomliszt
- 50 g vaj
- só
- 10–15 db szilva
- barna cukor, fahéj
- 100 g zsemlemorzsa
- 2 evőkanál vaj (a morzsához)
- porcukor a tálaláshoz
Elkészítés:
- A burgonyát héjában megfőzzük, meghámozzuk, áttörjük.
- Hozzáadjuk a vajat, sót és a lisztet, majd lágy, de formázható tésztát gyúrunk.
- A szilvákat kimagozzuk, belsejükbe 1 kis kanál cukrot és egy csipet fahéjat szórunk.
- A tésztát lisztezett felületen kinyújtjuk, négyzetekre vágjuk, mindegyik közepébe szilvát teszünk, majd gombóccá formázzuk.
- Lobogó sós vízben főzzük kb. 8–10 percig, amíg feljönnek a tetejére.
- Közben a vajat megolvasztjuk, a zsemlemorzsát aranybarnára pirítjuk.
- A gombócokat megforgatjuk a pirított morzsában, porcukorral meghintve tálaljuk.
- Ez az édesség igazi őszi hangulatot varázsol az asztalra.
További szezonális őszi ételek
Ha inspirációt keresel az őszi konyhához, ezekkel a fogásokkal biztosan sikert aratsz:
- Sütőtök krémleves pirított tökmaggal és tejszínnel
- Jókai-bableves füstölt csülökkel
- Vadpörkölt (őz- vagy szarvashúsból) galuskával
- Libasült párolt káposztával (Szent Márton-napi klasszikus)
- Céklasaláta tormával vagy sajttal
- Almás pite fahéjjal, dióval gazdagítva
- Kelkáposzta-főzelék füstölt kolbásszal
- Szőlős sütemények és mustleves
- Szilvás lepény vagy egyszerűen sült szilva dióval megszórva
Az őszi szezonális ételek különlegessége, hogy nemcsak finomak, hanem a természet ritmusát is követik. Friss, helyi alapanyagokból készülnek, amelyek ebben az időszakban a legízletesebbek. Legyen szó tartalmas levesről, vadételről vagy éppen egy puha szilvás gombócról, az ősz minden asztalra elhozza a melegséget és a hagyományok ízét.