Őszi szezonális ételek, amelyekkel feldobhatod a hűvös napokat!

Az ősz a természet egyik legbőkezűbb időszaka: ekkor érik a szilva, az alma, a körte, a szőlő, és a piacok megtelnek friss tökkel, káposztával, gombával és gyökérzöldségekkel. A hűvösebb napokon szívesebben fogyasztunk melengető leveseket, tartalmas egytálételeket vagy éppen fűszeres, édes desszerteket. Nem véletlen, hogy a magyar konyha legjobb szezonális fogásai közül sok az őszhöz kötődik, hiszen az őszi szezonális ételek a természet ízeit hozzák a mindennapokba.

Őszi szezonális ételek: Szarvas pörkölt

Őszi szezonális ételek:

Szilvás gombóc - az ősz édes klasszikusa

A szilvás gombóc nemcsak desszert, hanem maga a nosztalgia: puha krumplis tészta, illatos fahéj és a szilva telt íze egyesül benne.

Hozzávalók (4–6 személyre):

1 kg burgonya

350 g finomliszt

50 g vaj

só

10–15 db szilva

barna cukor, fahéj

100 g zsemlemorzsa

2 evőkanál vaj (a morzsához)

porcukor a tálaláshoz

Elkészítés:

A burgonyát héjában megfőzzük, meghámozzuk, áttörjük.

Hozzáadjuk a vajat, sót és a lisztet, majd lágy, de formázható tésztát gyúrunk.

A szilvákat kimagozzuk, belsejükbe 1 kis kanál cukrot és egy csipet fahéjat szórunk.

A tésztát lisztezett felületen kinyújtjuk, négyzetekre vágjuk, mindegyik közepébe szilvát teszünk, majd gombóccá formázzuk.

Lobogó sós vízben főzzük kb. 8–10 percig, amíg feljönnek a tetejére.

Közben a vajat megolvasztjuk, a zsemlemorzsát aranybarnára pirítjuk.

A gombócokat megforgatjuk a pirított morzsában, porcukorral meghintve tálaljuk.

Ez az édesség igazi őszi hangulatot varázsol az asztalra.

Őszi szezonális ételek: Hagyományos szilvás gombóc

További szezonális őszi ételek

Ha inspirációt keresel az őszi konyhához, ezekkel a fogásokkal biztosan sikert aratsz:

Az őszi szezonális ételek különlegessége, hogy nemcsak finomak, hanem a természet ritmusát is követik. Friss, helyi alapanyagokból készülnek, amelyek ebben az időszakban a legízletesebbek. Legyen szó tartalmas levesről, vadételről vagy éppen egy puha szilvás gombócról, az ősz minden asztalra elhozza a melegséget és a hagyományok ízét.