Receptek

Őszi szezonális ételek, amelyekkel feldobhatod a hűvös napokat!

Az őszi szezonális ételek tele vannak színes zöldségekkel, gyümölcsökkel és fűszeres ízekkel. Az őszi szezonális ételek különlegessége, hogy egyszerre laktatnak és kényeztetnek.

Varga Panna

Az ősz a természet egyik legbőkezűbb időszaka: ekkor érik a szilva, az alma, a körte, a szőlő, és a piacok megtelnek friss tökkel, káposztával, gombával és gyökérzöldségekkel. A hűvösebb napokon szívesebben fogyasztunk melengető leveseket, tartalmas egytálételeket vagy éppen fűszeres, édes desszerteket. Nem véletlen, hogy a magyar konyha legjobb szezonális fogásai közül sok az őszhöz kötődik, hiszen az őszi szezonális ételek a természet ízeit hozzák a mindennapokba.

Őszi szezonális ételek
Őszi szezonális ételek: Szarvas pörkölt
Forrás:  Shutterstock

Őszi szezonális ételek:

Szilvás gombóc - az ősz édes klasszikusa

A szilvás gombóc nemcsak desszert, hanem maga a nosztalgia: puha krumplis tészta, illatos fahéj és a szilva telt íze egyesül benne.

Hozzávalók (4–6 személyre):

  • 1 kg burgonya
  • 350 g finomliszt
  • 50 g vaj
  • 10–15 db szilva
  • barna cukor, fahéj
  • 100 g zsemlemorzsa
  • 2 evőkanál vaj (a morzsához)
  • porcukor a tálaláshoz

Elkészítés:

  • A burgonyát héjában megfőzzük, meghámozzuk, áttörjük.
  • Hozzáadjuk a vajat, sót és a lisztet, majd lágy, de formázható tésztát gyúrunk.
  • A szilvákat kimagozzuk, belsejükbe 1 kis kanál cukrot és egy csipet fahéjat szórunk.
  • A tésztát lisztezett felületen kinyújtjuk, négyzetekre vágjuk, mindegyik közepébe szilvát teszünk, majd gombóccá formázzuk.
  • Lobogó sós vízben főzzük kb. 8–10 percig, amíg feljönnek a tetejére.
  • Közben a vajat megolvasztjuk, a zsemlemorzsát aranybarnára pirítjuk.
  • A gombócokat megforgatjuk a pirított morzsában, porcukorral meghintve tálaljuk.
  • Ez az édesség igazi őszi hangulatot varázsol az asztalra.
őszi szezonális ételek
Őszi szezonális ételek: Hagyományos szilvás gombóc
Forrás:  Shutterstock

További szezonális őszi ételek

Ha inspirációt keresel az őszi konyhához, ezekkel a fogásokkal biztosan sikert aratsz:

Az őszi szezonális ételek különlegessége, hogy nemcsak finomak, hanem a természet ritmusát is követik. Friss, helyi alapanyagokból készülnek, amelyek ebben az időszakban a legízletesebbek. Legyen szó tartalmas levesről, vadételről vagy éppen egy puha szilvás gombócról, az ősz minden asztalra elhozza a melegséget és a hagyományok ízét.

 

