1 órája
Gasztronómia, hagyomány és zene találkozott a Pihenő-tónál
Szeptember első hétvégéjén ismét a finom falatok, a vidám közösségi élmények és a színes kulturális programok kerültek a középpontba Dunaalmáson. Immár 18. alkalommal az Őszi Ízek Fesztivált, amelyhez a festői szépségű Pihenő-tó adott hangulatos helyszínt.
A nap már reggel gasztronómiai izgalmakkal indult. Nyolc órától lecsófőző verseny várta a főzni szeretőket, ahol a versenyzők kreativitása és ízvilága döntött a legjobb lecsó titulusáról. Ezzel párhuzamosan zajlott az almás sütemények és pálinkák versenye is. Az Őszi Ízek Fesztivál délelőttjén minden a konyhaművészet és a hagyományos ízek körül forgott.
A zsűri idén is végig kóstolta az elkészült ételeket és italokat, majd a délutáni ünnepélyes díjátadón hirdették ki a győzteseket.
Jó hangulat az Őszi Ízek színpadán
A délután a színpadé volt: a megnyitó és az eredményhirdetés adta meg az ünnepi alaphangulatot, majd egymást váltották a fellépők: néptáncosok, színészek, kórus és koncert követte egymást. Az estét pedig egyre pezsgőbb ritmusok vezették fel.
GALÉRIA: Képeken az őszi ízek Dunaalmáson (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
A XVIII. Őszi Ízek Fesztivál így ismét a hagyomány, a gasztronómia, a zene és a közösségi élmények ünnepe lett. Aki ellátogatott Dunaalmásra, biztosan talált magának kedvenc programot – legyen szó finom falatok kóstolásáról, baráti beszélgetésekről, vagy közös táncról a tóparti színpad előtt.