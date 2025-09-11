szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

18°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Élmény

1 órája

Gasztronómia, hagyomány és zene találkozott a Pihenő-tónál

Címkék#élmény#Őszi Ízek Fesztivál#néptáncos#Lecsófőző#Pihenő-tó#verseny#program#színész

Szeptember első hétvégéjén ismét a finom falatok, a vidám közösségi élmények és a színes kulturális programok kerültek a középpontba Dunaalmáson. Immár 18. alkalommal az Őszi Ízek Fesztivált, amelyhez a festői szépségű Pihenő-tó adott hangulatos helyszínt.

Kemma.hu

A nap már reggel gasztronómiai izgalmakkal indult. Nyolc órától lecsófőző verseny várta a főzni szeretőket, ahol a versenyzők kreativitása és ízvilága döntött a legjobb lecsó titulusáról. Ezzel párhuzamosan zajlott az almás sütemények és pálinkák versenye is. Az  Őszi Ízek Fesztivál délelőttjén minden a konyhaművészet és a hagyományos ízek körül forgott. 

Képeken az őszi ízek Dunaalmáson
Az Őszi Ízek Fesztiválon idén sem maradhatott el a lecsófőző verseny 
Forrás:  Wierl Ádám /  24 Óra

A zsűri idén is végig kóstolta az elkészült ételeket és italokat, majd a délutáni ünnepélyes díjátadón hirdették ki a győzteseket.

Jó hangulat az Őszi Ízek színpadán

A délután a színpadé volt: a megnyitó és az eredményhirdetés adta meg az ünnepi alaphangulatot, majd egymást váltották a fellépők: néptáncosok, színészek, kórus és koncert követte egymást. Az estét pedig egyre pezsgőbb ritmusok vezették fel.

GALÉRIA: Képeken az őszi ízek Dunaalmáson (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

A XVIII. Őszi Ízek Fesztivál így ismét a hagyomány, a gasztronómia, a zene és a közösségi élmények ünnepe lett. Aki ellátogatott Dunaalmásra, biztosan talált magának kedvenc programot – legyen szó finom falatok kóstolásáról, baráti beszélgetésekről, vagy közös táncról a tóparti színpad előtt.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu