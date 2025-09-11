Gasztronómia, hagyomány és zene találkozott a Pihenő-tónál

A nap már reggel gasztronómiai izgalmakkal indult. Nyolc órától lecsófőző verseny várta a főzni szeretőket, ahol a versenyzők kreativitása és ízvilága döntött a legjobb lecsó titulusáról. Ezzel párhuzamosan zajlott az almás sütemények és pálinkák versenye is. Az Őszi Ízek Fesztivál délelőttjén minden a konyhaművészet és a hagyományos ízek körül forgott.

Az Őszi Ízek Fesztiválon idén sem maradhatott el a lecsófőző verseny

Forrás: Wierl Ádám / 24 Óra

A zsűri idén is végig kóstolta az elkészült ételeket és italokat, majd a délutáni ünnepélyes díjátadón hirdették ki a győzteseket.

Jó hangulat az Őszi Ízek színpadán

A délután a színpadé volt: a megnyitó és az eredményhirdetés adta meg az ünnepi alaphangulatot, majd egymást váltották a fellépők: néptáncosok, színészek, kórus és koncert követte egymást. Az estét pedig egyre pezsgőbb ritmusok vezették fel.