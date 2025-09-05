szeptember 5., péntek

Játék!

2 órája

Őszi Gyümölcsök és Puzzle – Színek, Ízek és Játék

Címkék#szőlő#tök#Ízek#játék#puzzle#természet#alma#piac

Fedezd fel az ősz színes ízeit online puzzle formában! Szőlőfürtök, ropogós almák és dekoratív tökök várnak, hogy kirakd őket a képernyőn, miközben érdekes tényeket is megtudhatsz az őszi termésekről.

Varga Panna

Az ősz a természet gazdagságát hozza elénk: a színes levelek mellett a kertek és piacok tele vannak őszi gyümölcsökkel, mint a szőlő, az alma és a tök, amelyek nemcsak ízletesek, hanem egészségesek is.

Őszi gyümölcsök
Őszi gyümölcsök: alma
Fotó: Peggychoucair / Forrás: https://pixabay.com/hu/photos/

A szőlő nemcsak ízletes, hanem antioxidánsokban és vitaminokban is gazdag, amelyek támogatják a szervezet egészségét. Az alma a szezon egyik legnépszerűbb gyümölcse: lédús, tápláló, és különösen sok C-vitamint tartalmaz, ami erősíti az immunrendszert. A tök nemcsak dekoratív, hanem rendkívül sokoldalú is: készíthetünk belőle levest, pürét vagy süteményt, ráadásul A- és C-vitaminban gazdag, valamint magas a rosttartalma.

Az online puzzle játék során ezek a finom őszi termések kelnek életre a képernyőn. A szőlőfürtök, almák és tökök kirakása nemcsak szórakoztató, hanem fejleszti a koncentrációt és a finom motorikát is.

Merülj el az őszi színek kavalkádjában, élvezd a játékot, és ismerd meg közelebbről a szezon legfinomabb gyümölcseit!

Így rakd ki a puzzle-t: Őszi gyümölcsök

A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot.

preview48pieceŐszi Puzzle

Segítségül a teljes kép:

Thanksgiving,Day,Background,With,Empty,Copy,Space.,Pumpkin,Harvest,In
Őszi gyümölcsök
Fotó: TSViPhoto / Forrás:  Shutterstock

 

 

