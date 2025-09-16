szeptember 16., kedd

Jön az őszi betegségszezon: a gyerekeknek és a szülőknek is üzent a gyerekorvos

Címkék#Covid-19#Dr Bense Tamás#Gyerekbetegségek#influenza

Az iskolakezdéssel együtt megérkezik a gyomorgörcs a szülőknél: csak ne legyen beteg a gyerek! Bense Tamás gyerekorvossal jártuk körbe, milyen őszi gyerekbetegségek várhatók.

Feleki Marietta

Elég egy köhögéses, orrfolyásos nátha, már hiányzik a gyerek az iskolából, óvodából, bölcsődéből. Az őszi gyerekbetegségek szezonja már elindult, a gyerekorvos adott tanácsot a szezon túlélésére.

Csak ne legyen beteg a gyerek. Bense Tamás gyerekorvossal jártuk körbe, milyen őszi gyerekbetegségek várhatók.
Bense Tamás gyerekorvossal jártuk körbe, milyen őszi gyerekbetegségek várhatók.

Nyár végén elindultak az őszi gyerekbetegségek

Most, hogy a gyerekek visszatértek a közösségekbe, érezhetően több légúti beteggel találkoznak a rendelőben, kezdte a háziorvos.

Bár a helyzet nem drámai, de egyértelmű a növekedés - fogalmazott dr. ifj. Bense Tamás esztergomi családorvos. Az orvos szerint a következő hetekben ezen betegek száma növekedni fog.

Az orvos részletezése szerint az elmúlt időszakban sokan fordultak hozzá enterális, azaz emésztőrendszeri betegség tüneteivel hozzá. Ezen tünetek a hányás, hasmenés, és sokan a nyaralásról hazatérve számolnak be ilyen tünetekről.

Ezen betegek nagy része tüneti kezeléssel, azaz folyadékpótlással, probiotikum szedésével, esetleg a hasmenés kezelésével viszonylag gyorsan meggyógyul, így a kórokozó tenyészése nem indokolt  Egy hétnél hosszabban elhúzódó betegségénél indokolt a tenyésztés. 

Jönnek a tüsszögős-köhögős betegségek

Légúti betegségek szezonja is az ősz. A betegek nagy százalékánál vírusfertőzés okozza a légúti tüneteket. Amikor felmerül a gyanú, akkor egy, a rendelőben elérhető gyorsteszttel kimutatott baktérium esetén antibiotikum kezeléssel gyógyulhat a kis (és nagyobb) beteg. Az orvos tapasztalata szerint az esetek 90 százalékában azonban vírusok okozzák a betegséget. 

A november-december időszakban érkezik az influenzaszezon.

– Azt remélem, hogy mivel tavaly egy elég erős influenzaszezont tudhattunk a hátunk mögött, így idén talán kicsit kevesebb beteg lesz - indult ki az elmúlt évek tapasztalataiból a gyerekorvos. - Ám egyelőre ez csak egy remény a részemről, a tényleges számok fél év múlva kiderülnek - tette hozzá.

A vírusok közül van egy, amelyre nagyobb figyelem hárul

Persze a vírusfertőzések közül mindenkit a Covid izgat a legjobban, sok szülő automatikusan teszteli a gyermeket. 

– Érthető is ez az aggódás, hiszen a pandémia időszaka mindenki számára egy nehéz időszak volt, mindenkinek felfordult az élete. Sokaknak volt nagyon súlyos covidos hozzátartozója, az emberek még aggódhatnak - mondta el a gyerekorvos, aki elárulta: az ő praxisában is volt a nyár végén, ősz elején olyan gyerek, akinél pozitívat tesztelt a szülő. Ám egyiküknél sem voltak súlyos szövődmények, a betegségen hamar átestek.

- Általában egy-két napig lázasak voltak, fájt a fejük, köhögtek, náthásak voltak, hasonló tünetekkel vészelték át, mint bármely más légúti vírusfertőzést. Jómagam nem is tesztelem rutinszerűen a betegeket Covidra. Egy egészséges, jó állapotú gyereknél a Covid-fertőzés lefolyás olyan, mit bármely más légúti betegségnél. Azt mondom, hogy túldimenzionálni nem kell egy Covid-fertőzést, persze a megfelelő odafigyelést meg kell adni, kellő komolysággal kell kezelni - fejtette ki a doktor.

A háziorvos egyébként nemrég ezt az álláspontot követve rendelőjében is fricskát mutatott a Covidnak: egy koronavírus teszt formájú fali lámpát helyezett a rendelőjébe.

Rejtőzködő baktérium okozhat köhögést

Az orvossal visszatekintettünk a tavaly elhúzódó száraz köhögéssel járó járványra is, amely Bense Tamás tapasztalata szerint idén tavasszal és nyáron is előfordult. A kezeléséről szólva elmondta: ha az elhúzódó, száraz köhögés mellett nincs más tünet, akkor két hét a türelmi idő. 

  • Az után érdemes egy laborvizsgálat, ugyanis okozhatja egy úgynevezett atipusos, mycoplazma baktérium okozta fertőzés. 
  • Ez egy rejtőzködő baktérium, így sokszor a labor, vagy a mellkasröntgen sem mutatja ki egyértelműen a kórokozót.
  • Ám ha bebizonyosodik, akkor antibiotikum adása válhat szükségessé. 

– Egy időben elkezdett kezeléssel jelentősen lerövidíthető a köhögéses időszak. Ez a kórokozó ellen csak bizonyos antibiotikumot hatnak, így nem adunk minden egyes köhögős gyereknek antibiotikumot - tette hozzá a háziorvos.

Üzent a szülőknek a háziorvos

A betegségszezonban persze nem csak a kórokozók játsszák a főszerepet. Ott van a gyerek-szülő-orvos együttműködésének hármasa is. A szülők aggódnak a gyerek egészsége, az iskolai hiányzás idő miatt.  A háziorvos (és édesapja, idősebb dr. Bense Tamás) sok év családorvosi tapasztalata szerint sok múlik a kommunikáción.

– Azzal teszünk jót, ha kijelölünk bizonyos sarokpontokat a szülőknek: mikor kell és mikor nem kell aggódni. Meddig vagyok türelmes, mit várok, hogyan és mennyi idő alatt gyógyuljon a gyerek. Amennyiben addig a "kijelölt" időpontig nem gyógyul, milyen további lépésre van szükség. 

Ha látják maguk előtt, mi a folyamat, akkor a szülők is sokkal türelmesebbek. Ezáltal az orvos-szülő közt is hatékonyabb az együttműködés  és a bizalom, amely nélkül pedig nincs gyógyulás 

- fogalmazott.

Gyerekeknek is üzent a gyerekorvos: ezt tegyétek, hogy erős legyen az immunrendszeretek

A háziorvos a 0-18 éves korig bezárólag mindenféle korosztály megfordul, nekik is üzent a háziorvos az elkövetkező időszak betegségszezonjához.

– Szeptemberben megtámadnak minket, orvosokat, hogy mondjunk valami csoda-immunerősítőt, amitől soha nem lesz beteg a gyerek. Ilyenkor megnyugtatom őket, hogy ha lenne ilyen, a saját gyerekeimnek is azt adnám. Azt üzenem, hogy alapvetően nincsenek nagy csodák az őszi betegségeket illetően. 

Próbáljanak meg egészségesen élni, étkezni, rendszeresen mozogni. Emellett a D-viamin szedése elengedhetetlen, amely talán az egyetlen, amelynek bizonyítottan van immunerősítő hatása. Ha pedig betegnek érzi magát a gyerek, akkor inkább hagyjon időt a szülő és a gyerek is az otthoni gyógyulásra - elkerülve az esetleges szövődményt és a továbbfertőzést.

- emelte ki a háziorvos.

Dr. Bense Tamás hozzátette: főleg az iskolákban felhalmozódó hiányzások okoznak fejtörést. Azonban úgy tapasztalja, hogy az iskolák toleránsak, ha megvan az együttműködés és kommunikáció az orvos és az intézmény közt, ez nem okoz problémát.

 

