Jön az őszi betegségszezon: a gyerekeknek és a szülőknek is üzent a gyerekorvos

Elég egy köhögéses, orrfolyásos nátha, már hiányzik a gyerek az iskolából, óvodából, bölcsődéből. Az őszi gyerekbetegségek szezonja már elindult, a gyerekorvos adott tanácsot a szezon túlélésére.

Bense Tamás gyerekorvossal jártuk körbe, milyen őszi gyerekbetegségek várhatók.

Nyár végén elindultak az őszi gyerekbetegségek

Most, hogy a gyerekek visszatértek a közösségekbe, érezhetően több légúti beteggel találkoznak a rendelőben, kezdte a háziorvos.

Bár a helyzet nem drámai, de egyértelmű a növekedés - fogalmazott dr. ifj. Bense Tamás esztergomi családorvos. Az orvos szerint a következő hetekben ezen betegek száma növekedni fog.

Az orvos részletezése szerint az elmúlt időszakban sokan fordultak hozzá enterális, azaz emésztőrendszeri betegség tüneteivel hozzá. Ezen tünetek a hányás, hasmenés, és sokan a nyaralásról hazatérve számolnak be ilyen tünetekről.

Ezen betegek nagy része tüneti kezeléssel, azaz folyadékpótlással, probiotikum szedésével, esetleg a hasmenés kezelésével viszonylag gyorsan meggyógyul, így a kórokozó tenyészése nem indokolt Egy hétnél hosszabban elhúzódó betegségénél indokolt a tenyésztés.

Jönnek a tüsszögős-köhögős betegségek

Légúti betegségek szezonja is az ősz. A betegek nagy százalékánál vírusfertőzés okozza a légúti tüneteket. Amikor felmerül a gyanú, akkor egy, a rendelőben elérhető gyorsteszttel kimutatott baktérium esetén antibiotikum kezeléssel gyógyulhat a kis (és nagyobb) beteg. Az orvos tapasztalata szerint az esetek 90 százalékában azonban vírusok okozzák a betegséget.

A november-december időszakban érkezik az influenzaszezon.

– Azt remélem, hogy mivel tavaly egy elég erős influenzaszezont tudhattunk a hátunk mögött, így idén talán kicsit kevesebb beteg lesz - indult ki az elmúlt évek tapasztalataiból a gyerekorvos. - Ám egyelőre ez csak egy remény a részemről, a tényleges számok fél év múlva kiderülnek - tette hozzá.

A vírusok közül van egy, amelyre nagyobb figyelem hárul

Persze a vírusfertőzések közül mindenkit a Covid izgat a legjobban, sok szülő automatikusan teszteli a gyermeket.

– Érthető is ez az aggódás, hiszen a pandémia időszaka mindenki számára egy nehéz időszak volt, mindenkinek felfordult az élete. Sokaknak volt nagyon súlyos covidos hozzátartozója, az emberek még aggódhatnak - mondta el a gyerekorvos, aki elárulta: az ő praxisában is volt a nyár végén, ősz elején olyan gyerek, akinél pozitívat tesztelt a szülő. Ám egyiküknél sem voltak súlyos szövődmények, a betegségen hamar átestek.