Őszi érettségi 2025

32 perce

Ketyeg a bomba: már csak napok vannak hátra, ha lemaradsz erről, bukhatod az egész évet! - Őszi érettségi határidő!

Címkék#2025#érettségi jelentkezés#érettségi#határidő#Oktatási Hivatal

Brutálisan ketyeg az óra, ha lecsúszol erről a határidőről, az egy egész évedbe kerülhet! Ez az utolsó esélyed a javításra vagy pótlásra, ne maradj le az őszi érettségi jelentkezéséről!

Horváth Éva Vivien

Pánikolsz az őszi érettségi miatt? Jobb, ha igyekszel! Brutálisan ketyeg az óra, a jelentkezési határidő a nyakunkon van. Ez az utolsó esélyed, hogy javíts, pótolj, vagy leérettségizz. Ha lecsúszol róla, az egy egész évedbe kerülhet!

Az őszi érettségi jelentkezési határideje a naptárban bekarikázva.
Szóbeli érettségi az Árpád Gimnáziumban, az őszi érettségi sorsdöntő lehet sok diák számára.
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Őszi Érettségi 2025 - A sorsdöntő dátum: eddig kell leadnod a jelentkezést - 

Ne késlekedj, mert nincs több haladék! Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint az őszi érettségi vizsgákra a jelentkezési határidő szeptember 5. éjfél. Ez nem vicc, egy perccel később már elkéstél! A rendszer lezár, a lehetőség pedig elszáll.

Kiket érint a határidő?

Figyelj, mert lehet, hogy neked is lépned kell! Jelentkezned kell, ha:

  • Javító vizsgát szeretnél tenni egy gyenge jegyből.
  • Pótló vizsgát kell tenned, mert tavasszal valamiből megbuktál.
  • Szintemelő vizsgát tennél a jobb egyetemi pontokért.
  • Előrehozott érettségit tennél egy vagy több tárgyból.
  • Bármilyen okból nem tudtál tavasszal vizsgázni.

 

Hol és hogyan kell jelentkezni? Ne rontsd el!

A jelentkezést kizárólag elektronikusan, az Oktatási Hivatal erre létrehozott felületén lehet benyújtani. Szükséged lesz hozzá a működő Ügyfélkapudra! Ne hagyd az utolsó pillanatra, mert ha bármi probléma adódik a rendszerrel, vagy a belépéssel, le fogsz csúszni.

A tatabányai Árpád gimnáziumban így zajlott a mazsolatábor.

 

