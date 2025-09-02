32 perce
Ketyeg a bomba: már csak napok vannak hátra, ha lemaradsz erről, bukhatod az egész évet! - Őszi érettségi határidő!
Brutálisan ketyeg az óra, ha lecsúszol erről a határidőről, az egy egész évedbe kerülhet! Ez az utolsó esélyed a javításra vagy pótlásra, ne maradj le az őszi érettségi jelentkezéséről!
Pánikolsz az őszi érettségi miatt? Jobb, ha igyekszel! Brutálisan ketyeg az óra, a jelentkezési határidő a nyakunkon van. Ez az utolsó esélyed, hogy javíts, pótolj, vagy leérettségizz. Ha lecsúszol róla, az egy egész évedbe kerülhet!
Őszi Érettségi 2025 - A sorsdöntő dátum: eddig kell leadnod a jelentkezést -
Ne késlekedj, mert nincs több haladék! Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint az őszi érettségi vizsgákra a jelentkezési határidő szeptember 5. éjfél. Ez nem vicc, egy perccel később már elkéstél! A rendszer lezár, a lehetőség pedig elszáll.
Kiket érint a határidő?
Figyelj, mert lehet, hogy neked is lépned kell! Jelentkezned kell, ha:
- Javító vizsgát szeretnél tenni egy gyenge jegyből.
- Pótló vizsgát kell tenned, mert tavasszal valamiből megbuktál.
- Szintemelő vizsgát tennél a jobb egyetemi pontokért.
- Előrehozott érettségit tennél egy vagy több tárgyból.
- Bármilyen okból nem tudtál tavasszal vizsgázni.
Hol és hogyan kell jelentkezni? Ne rontsd el!
A jelentkezést kizárólag elektronikusan, az Oktatási Hivatal erre létrehozott felületén lehet benyújtani. Szükséged lesz hozzá a működő Ügyfélkapudra! Ne hagyd az utolsó pillanatra, mert ha bármi probléma adódik a rendszerrel, vagy a belépéssel, le fogsz csúszni.
A tatabányai Árpád gimnáziumban így zajlott a mazsolatábor.
A tatabányai Árpád Gimnáziumban is megnyitották a 2025/2026-os tanévet