Ketyeg a bomba: már csak napok vannak hátra, ha lemaradsz erről, bukhatod az egész évet! - Őszi érettségi határidő!

Pánikolsz az őszi érettségi miatt? Jobb, ha igyekszel! Brutálisan ketyeg az óra, a jelentkezési határidő a nyakunkon van. Ez az utolsó esélyed, hogy javíts, pótolj, vagy leérettségizz. Ha lecsúszol róla, az egy egész évedbe kerülhet!

Szóbeli érettségi az Árpád Gimnáziumban, az őszi érettségi sorsdöntő lehet sok diák számára.

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Őszi Érettségi 2025 - A sorsdöntő dátum: eddig kell leadnod a jelentkezést -

Ne késlekedj, mert nincs több haladék! Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint az őszi érettségi vizsgákra a jelentkezési határidő szeptember 5. éjfél. Ez nem vicc, egy perccel később már elkéstél! A rendszer lezár, a lehetőség pedig elszáll.

Kiket érint a határidő?

Figyelj, mert lehet, hogy neked is lépned kell! Jelentkezned kell, ha:

Javító vizsgát szeretnél tenni egy gyenge jegyből.

szeretnél tenni egy gyenge jegyből. Pótló vizsgát kell tenned, mert tavasszal valamiből megbuktál.

kell tenned, mert tavasszal valamiből megbuktál. Szintemelő vizsgát tennél a jobb egyetemi pontokért.

tennél a jobb egyetemi pontokért. Előrehozott érettségit tennél egy vagy több tárgyból.

tennél egy vagy több tárgyból. Bármilyen okból nem tudtál tavasszal vizsgázni.

Hol és hogyan kell jelentkezni? Ne rontsd el!

A jelentkezést kizárólag elektronikusan, az Oktatási Hivatal erre létrehozott felületén lehet benyújtani. Szükséged lesz hozzá a működő Ügyfélkapudra! Ne hagyd az utolsó pillanatra, mert ha bármi probléma adódik a rendszerrel, vagy a belépéssel, le fogsz csúszni.

A tatabányai Árpád gimnáziumban így zajlott a mazsolatábor.