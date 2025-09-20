szeptember 20., szombat

Dekoráció

1 órája

A települések hivatalosan is megnyitották az őszt

Címkék#őszi dekoráció#szüret#időjárás

A hűvös már megérkezett,lassan a természet is őszbe fordul. Ám a hangulat nem lesz komor: hamarosan ellepik a településeket a színes, hangulatos őszi dekorációk.

Feleki Marietta
Tarján, őszi köztéri életkép, őszi dekoráció

Forrás: 24 Óra

Fotó: Feleki Marietta

Hivatalosan is elkezdődött az ősz: elkezdődött a tanév, a hőmérséklet egyre alacsonyabb napközben is, leszüretelték a szőlőt, készül a bor, az aratásnak is vége. Tarjánban azonban olyat látsz, ami elfeledteti a zorduló időjárást. Ettől az őszi dekorációtól neked is jobb kedved lesz és ihletet kapsz.

A hangulat nem lesz komor: hamarosan ellepik a településeket a színes, hangulatos őszi dekorációk.
Tarján, őszi dekoráció
Fotó: Feleki Marietta / Forrás:  24 Óra

Őszi dekorációval hoznak vidámságot

Harmonikával a kezében, ül egy ember a szénakazalban, mellette a párja butykossal a kezében Tarjánban: a vidám életképet a Tarjáni Német Nemzetiségi Dalkör tagjai álmodták meg a minap, amely az őszi szüretet, a vidámságot, mulatozást és az ősz szép pillanatait hivatott megörökíteni. 


 

Nálatok is van az őszt hangulatossá varázsoló dekoráció? Mutassátok meg ti is, a legszebb alkotásokat! A fotókat, vieókat a [email protected] e-mail címre küldhetitek.

Mint a helyszínen elmesélték: a településen őszi életkép, köztéri dekorációs versenyt szerveztek, így Tarján más pontját és az 1119-es út szakaszát is hamarosan ellepik a fantáziadús alkotások. A legötletesebb alkotásokat pedig díjazzák.

Újrahasznosítás az őszi dekorációban

Az őszi dekoráció kültérre helyezésénél persze figyelni kell arra is, hogy alkotás időtálló legyen. Házilag készült alkotások megvalósíthatók bármiből, ami kéznél van, és nem megy tönkre a külső tényező miatt. Mint látjuk, itt többek közt régi használati tárgyakból, ruhákból és szalmából állt össze az eredmény, újrahasznosítással.

GALÉRIA: Tarján, őszi köztéri életkép (Fotók: F.M.)

Fotók: Feleki-Torma Marietta

 

