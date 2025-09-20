Versenyt futottak az idővel az őszi árvízkor - kimosódott a gát is a kistelepülésen

A 2024 őszi árvíz évfordulójának alkalmából visszatekintő sorozatunkban Pilismarótra érkeztünk. A kistelepülés Dunaalmáshoz hasonlóan pokoli napokat élt át 2024. szeptember második felében. Az árvíz legnehezebb napjain a község házai is veszélyben voltak. Az árvíz Pilismaróton okozta a legnagyobb fejtörést.

Az őszi árvíz idején a fél ország Pilismarótért aggódott, a településen így teltek az áradás napjai.

Forrás: 24 Óra

Közel félezer ember a gátakon az őszi árvízkor: 400 ingatlan volt veszélyben

Megfeszített munkával, az idővel versenyt futva védte meg Pilismarótot a vízügy közösségi összefogás, a tűzoltók, a katonaság és összmunkája. A kistelepülés, ahogy az országban minden Duna menti település szeptember első felében kezdte meg az árvízi felkészülést.

A hírek már előtte is pedzegették a a felsőbb vidékeken zajlott hatalmas esőzések miatt felduzzadt Duna érkezését, ám a vízügy is óvatos jóslásokba bocsátkozott a készültség elrendelésével. Bár időben történt minden, ám az áradat gyorsabban jött, mint számították - és Pilismarót, amelynek egy rész a Duna árterében lévő nyaralóövezet, versenyt futott az idővel

Katonaság az árvíz frontján

A civilek már lapátolták a homokot, mindenki "beásta" magát, aki a Duna közelében élt. Egy idős asszony 60 év tapasztalatával rutinosan készült az árvízre.

A katonaságot szeptember 17-én rendelték ki a gátakra, ahogy Dunaalmásra is. Maróton már sejteni lehetett: nagy a baj, ugyanis 100 katona érkezett a településre, akik azonnal megkezdték a munkát: a település Duna parti része egy sáncokkal övezett harctérre hasonlított: a védmű a kis utcákon futott végig. Mindenütt katonai járművek, bobcatek, egyéb nagyobb munkagépek szelték az utcát. Itt debütált 168 tűzoltókadét is, akiknek a képzését szakították félbe, hogy segítsenek a gáton. A tűzoltófiúk a védekezés minden pillanatát megörökítették.