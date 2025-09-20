szeptember 20., szombat

Küzdelem az árvíz ellen

29 perce

Versenyt futottak az idővel az őszi árvízkor - kimosódott a gát is a kistelepülésen

A Duna mentén Pilismaróton volt a legveszélyesebb a helyzet tavaly ősszel. Az őszi árvíz idején a fél ország Pilismarótért aggódott, a településen így teltek az áradás napjai.

Feleki Marietta
Versenyt futottak az idővel az őszi árvízkor - kimosódott a gát is a kistelepülésen

Az őszi árvíz idején a fél ország Pilismarótért aggódott.

Forrás: BM OKF/KOK

Fotó: Molnár Máté László - KOK

A 2024 őszi árvíz évfordulójának alkalmából visszatekintő sorozatunkban Pilismarótra érkeztünk. A kistelepülés Dunaalmáshoz hasonlóan pokoli napokat élt át 2024. szeptember második felében. Az árvíz legnehezebb napjain a község házai is veszélyben voltak. Az árvíz Pilismaróton okozta a legnagyobb fejtörést.

Az őszi árvíz idején a fél ország Pilismarótért aggódott.
Az őszi árvíz idején a fél ország Pilismarótért aggódott, a településen így teltek az áradás napjai.
Forrás: 24 Óra

Közel félezer ember a gátakon az őszi árvízkor: 400 ingatlan volt veszélyben

Megfeszített munkával, az idővel versenyt futva védte meg Pilismarótot a vízügy közösségi összefogás, a tűzoltók, a katonaság és összmunkája. A kistelepülés, ahogy az országban minden Duna menti település szeptember első felében kezdte meg az árvízi felkészülést.

 A hírek már előtte is pedzegették a a felsőbb vidékeken zajlott hatalmas esőzések miatt felduzzadt Duna érkezését, ám a vízügy is óvatos jóslásokba bocsátkozott a készültség elrendelésével. Bár időben történt minden, ám az áradat gyorsabban jött, mint számították - és Pilismarót, amelynek egy rész a Duna árterében lévő nyaralóövezet, versenyt futott az idővel

Katonaság az árvíz frontján

A civilek már lapátolták a homokot, mindenki "beásta" magát, aki a Duna közelében élt. Egy idős asszony 60 év tapasztalatával rutinosan készült az árvízre. 

A katonaságot szeptember 17-én rendelték ki a gátakra, ahogy Dunaalmásra is. Maróton már sejteni lehetett: nagy a baj, ugyanis 100 katona érkezett a településre, akik azonnal megkezdték a munkát: a település Duna parti része egy sáncokkal övezett harctérre hasonlított: a védmű a kis utcákon futott végig. Mindenütt katonai járművek, bobcatek, egyéb nagyobb munkagépek szelték az utcát. Itt debütált 168 tűzoltókadét is, akiknek a képzését szakították félbe, hogy segítsenek a gáton. A tűzoltófiúk a védekezés minden pillanatát megörökítették.

GALÉRIA: A katonák Pilismaróton is segítenek az árvíz elleni védekezésben (Fotó: F.M.)

Fotók: Feleki Marietta

Versenyfutás az árvízzel és az idővel

Az országos hírek is arról szóltak: aki tud, segítsen Pilismarótnak, a községben nagy a baj, ez a legveszélyeztetettebb település: 400-450 objektum volt veszélyben az árvíz miatt.

Elhangzott az is, hogy a 2013-as árvízszinthez közelivel érkezett a 2024-es ár. 2013-ban  település nagyjából 330 ezer homokzsákkal állta a sarat a nagy áradás ellen. Így nagyon gyors tempóban kellett felkészíteni a pilismaróti védvonalat, amely régi, már telepített gátból és újraépítendőből állt össze.

A helyszínen a katonaság önkéntesek, iskolások, és még ki tudja hányan dolgoztak éjt nappallá téve, hogy a gát felépüljön. A tetőzéskor látogatott a helyszínre dr. Sulyok Tamás köztársasági elnök is.

GALÉRIA: Árvíz: az Esztergomi Kolping és a Budapesti Pesti Barnabás diákjai is lapátolnak a tanáraikkal (Fotó: F.M.)

Fotók: Feleki Marietta

Jött a sokk: kimosódott a gát

Bár a védvonal mintegy 400 ember részvételével megépült a tetőzésre, ám újabb probléma miatt riasztották, akit lehet: kimosódott a gát, a nyomás hatalmas volt. Daruval pakolták a vízbe a kővel megrakott zsákokat, amelyekkel búvárok tömködték be a lyukat. 

Hunyadi Balázs, Pilismarót polgármestere így mesélt akkor az eseményekről a Kemma.hu-nak.

A munka nem állt meg, hiszen a levonuló á után maradt a takarítás, a helyreállítás, illetve a belvizek is okoztak még feladatot a településen. Emellett napokig szennyezett volt az ivóvíz Pilismaróton, Dömösön és Dobogókőn - ami egyébként normális árvíz után. Ennek idejére lajtoskocsikból osztották a vizet a helyieknek. Pilismarót - több más településhez hasonlóan - idén kapott vis maior támogatást az árvízi védekezés költségeire. 

