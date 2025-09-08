szeptember 8., hétfő

41 perce

Ősz varázsa: Az új évszak kezdete puzzle

Címkék#Őszi tájkép#puzzle#természet#gesztenye

Az ősz nemcsak a színek és illatok évszaka, hanem a természet változásainak lenyűgöző időszaka is. De vajon miért színesednek a falevelek, és mitől olyan egészséges a sütőtök és a gesztenye?

Varga Panna

Az ősz kezdetével a fák levelei látványosan átalakulnak: a zöld klorofill lebomlik, és előtérbe kerülnek a karotinoidok (sárga, narancs) és az antociánok (vörös, bíbor) festékanyagok. Ez a természet egyik legszebb jelensége, amely festményszerű színekbe öltözteti az erdőket.

Őszi gesztenye
Gesztenye ősszel
Fotó: Couleur / Forrás: https://pixabay.com/hu/photos/

A piacokon ekkor jelenik meg az őszi sütőtök, amely nemcsak dekorációként népszerű, hanem vitaminokban gazdag étel is. Magas A-vitamin-tartalma támogatja a látást és az immunrendszert, emellett rostban gazdag, így segíti az emésztést. A gesztenye szezonja szintén ősszel indul. Sütve igazi csemege, de emellett értékes szénhidrát- és ásványi anyag-forrás. Magas a kálium- és magnéziumtartalma, ami jótékony hatással van a szívre és az idegrendszerre.

Az őszi táj szépségét most nemcsak a természetben, hanem digitális formában is átélheted. Egy online puzzle keretében színes faleveleket, sütőtököket és gesztenyéket rakhatsz össze, miközben elmerülsz az évszak hangulatában.

Az ősz egyszerre jelenti a természet változásait és az otthonos, meghitt hangulatot. Ha szeretnél ebből egy kis szeletet magadnak, próbáld ki az „Őszi táj” online puzzle-t, és rakd ki saját kezed munkájával az őszi erdő színes világát!

Így rakd ki a puzzle-t: Őszi hangulat

A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot.

preview24pieceŐszi táj

Segítségül a teljes fénykép róla:

Őszi tájkép
Forrás: https://pixabay.com/hu/photos

 

 

