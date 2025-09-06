Ezt nézd meg!
Elkezdődött az oroszlányi Bányásznapok, fotókon és videón az első nap
Fotókon és videókon az első nap. Így indult az oroszlányi Bányásznapok.
Oroszlányban is nagy bulival ünneplik a 75. Bányásznapot szeptember 5-től. A Szent Borbála téren ingyenes családi programok, gyermekműsorok, koncertek és egyéb meglepetések várják a látogatókat az oroszlányi Bányásznapok alkalmából egész hétvégén.
Oroszlányi Bányásznapok
Az első napon a Kemma.hu is jelen volt, és megörökítette minden pillanatot. Most képekben és videókon mutatjuk be a megnyitót, a bányászok emlékművének koszorúzását, a Happy Dixieland Band koncertjét és a mécsesfelvonulást.
