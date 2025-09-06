szeptember 6., szombat

Elkezdődött az oroszlányi Bányásznapok, fotókon és videón az első nap

Fotókon és videókon az első nap. Így indult az oroszlányi Bányásznapok.

Czita Dóra

Oroszlányban is nagy bulival ünneplik a 75. Bányásznapot szeptember 5-től. A Szent Borbála téren ingyenes családi programok, gyermekműsorok, koncertek és egyéb meglepetések várják a látogatókat az oroszlányi Bányásznapok alkalmából egész hétvégén.

Oroszlányi Bányásznapok mécses felvonulás
Oroszlányi Bányásznapok felvonulás
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

Oroszlányi Bányásznapok

Az első napon a Kemma.hu is jelen volt, és megörökítette minden pillanatot. Most képekben és videókon mutatjuk be a megnyitót, a bányászok emlékművének koszorúzását, a Happy Dixieland Band koncertjét és a mécsesfelvonulást.

GALÉRIA: Mécsesek fénye Oroszlányban, így vonultak fel a Bányásznapokon (Fotók: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

GALÉRIA : Happy Dixieland Band koncert az oroszlányi Bányásznapon (Fotók:H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

GALÉRIA: Megkoszorúzták a bányászok emlékművét Oroszlányban (Fotók: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

GALÉRIA: Elrajtolt az oroszlányi Bányásznapok (Fotók:H.B.)

Fotók: Hagymási Bence
