1 órája
Elkezdődött az oroszlányi Bányásznapok, fotókon és videón az első nap
Fotókon és videókon az első nap. Így indult az oroszlányi Bányásznapok.
Oroszlányban is nagy bulival ünneplik a 75. Bányásznapot szeptember 5-től. A Szent Borbála téren ingyenes családi programok, gyermekműsorok, koncertek és egyéb meglepetések várják a látogatókat az oroszlányi Bányásznapok alkalmából egész hétvégén.
Oroszlányi Bányásznapok
Az első napon a Kemma.hu is jelen volt, és megörökítette minden pillanatot. Most képekben és videókon mutatjuk be a megnyitót, a bányászok emlékművének koszorúzását, a Happy Dixieland Band koncertjét és a mécsesfelvonulást.
GALÉRIA: Mécsesek fénye Oroszlányban, így vonultak fel a Bányásznapokon (Fotók: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
GALÉRIA : Happy Dixieland Band koncert az oroszlányi Bányásznapon (Fotók:H.B.)Fotók: Hagymási Bence
GALÉRIA: Megkoszorúzták a bányászok emlékművét Oroszlányban (Fotók: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
GALÉRIA: Elrajtolt az oroszlányi Bányásznapok (Fotók:H.B.)Fotók: Hagymási Bence
