Biztonságos közlekedés

1 órája

Szinte senki sem tudja, oktató tisztázta a ködlámpa helyes használatát

Címkék#ködlámpa#biztonság#KRESZ#közlekedés#balesetmegelőzés#autó#sofőr

Vannak, akik nyáron is felkapcsolt ködlámpával közlekednek, mert azt gondolják, így jobban látják az út melletti területet, s ők is jobban látszódnak a többi közlekedő számára. Míg másokat kifejezetten bosszant a ködlámpa nem megfelelő használata. Kinek van igaza? - kérdeztük a szakértőt.

Veszprémi Dániel

A ködlámpa az autó világításának egyik legfontosabb, de talán legtöbbet vitatott eleme. Van, aki minden esőben felkapcsolja, sőt egész évben, nyáron is használja, mások szinte sosem használják, ami a közelgő  őszi időjárásban különösen veszélyes. De vajon mikor kötelező, mikor tilos és miért lehet veszélyes a rossz használata? Erről tájékoztat Beró Dominik, a Beró System Autósiskola oktatója.

Pickup,Truck,Drive,Into,Fog,On,Empty,Road,With,Red, köd, ködlámpa, autó, kocsi, sofőr, ködfényzró, Beró Dominik, Beró System Autósiskola
Beró Dominik elmagyarázta, miért fontos a ködlámpa helyes használata.
Fotó: Apisorn / Forrás:  Shutterstock

Kétféle ködlámpa létezik

A biztonságos közlekedés érdekében, autónkat felszerelték két fontos világítási lehetőséggel. Beró Dominik elmagyarázta ezek szerepét, és használatát.
– Az első ködlámpa arra szolgál, hogy jobban lásd az utat, amikor rosszak a látási viszonyok. Ilyen lehet a köd, a havazás vagy a nagy eső. A hátsó fény hivatalos neve ködzárófény, ennek célja viszont az, hogy téged lássanak jobban – fejtette ki az oktató.

A megfelelő fényszóró kiválasztásának fontosságára a police.hu is felhívta a figyelmet még korábban, ami ma is aktuális.

Látni és látszani

Az oktató szerint a ködlámpa használatának alapelve a „látni és látszani”. Elöl a fény alacsonyan terjed, így nem verődik vissza a ködből, hátul pedig az erős piros fény jelzi a többi sofőrnek, hogy ott vagy az úton. Ezek megfelelő használata segít elkerülni a bajt, azonban, ha indokolatlanul felkapcsoljuk, akár mi is előidézhetünk egy balesetet.

  • A szembejövőt elvakíthatja
  • A mögöttünk haladót megtévesztheti

Csak indokolt esetben

A szakember kiemelte: a hátsó ködzáró fény annyira erős, hogy a féklámpával is összetéveszthető. Ezért a KRESZ is előírja, hogy kizárólag indokolt esetben, rossz látási viszonyok között szabad bekapcsolni. 

Az a baj, hogy ha indokolatlanul használod a hátsó ködlámpát, az elvakíthatja vagy akár meg is tévesztheti a mögötted jövőt. Ha nincs, ami megtörje a fényét, az autós mögötted azt is hiheti, hogy folyamatosan fékezel

Tapasztalatlan sofőröknek még nehezére eshet felmérni, mikor kell bekapcsolni a ködlámpát. Ezt a döntést a sofőr felelőssége meghozni, figyelembe véve mindazt amit korábban leírtunk. Az alábbi időjárási viszonyokban általában érdemes felkapcsolni a ködlámpát, és a ködzárófényt:

  • Köd, sűrű szmog
  • Eső, zápor, zivatar
  • Hózápor, hóvihar
  • Homokvihar, porfelhőben, füstfelhőben

A Tele PaksTv videójában is láthatjuk a ködlámpa helyes használatát:

Külön kapcsolható

Beró Dominik hozzátette: a két ködlámpa külön is kapcsolható. Az autókban úgy alakítják ki, hogy az első ködlámpát és a hátsó ködzáró fényt külön kapcsolóval lehessen használni. Sokszor a hátsó ködlámpa piktogramja narancssárga, hogy felhívja a figyelmedet arra, ezt tényleg csak akkor kapcsold fel, ha szükséges. Fontos, hogy lakott területen belül tilos a ködlámpa használata, kivéve, ha az adott helyzetben a használatát nem indokolja különleges időjárási viszony.

Első a biztonság

A reggelek már hűvösek, az első ködök is megjeletek hajnalban, s a hideg hónapok érkezésével egyre fontosabb autónk felkészítése. Legyél mindig naprakész, hogy utadon ne érhessen meglepetés. Tudod már mikor váltasz téli gumira, vagy négyévszakosat használsz?

 

