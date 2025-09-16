Szinte senki sem tudja, oktató tisztázta a ködlámpa helyes használatát

A ködlámpa az autó világításának egyik legfontosabb, de talán legtöbbet vitatott eleme. Van, aki minden esőben felkapcsolja, sőt egész évben, nyáron is használja, mások szinte sosem használják, ami a közelgő őszi időjárásban különösen veszélyes. De vajon mikor kötelező, mikor tilos és miért lehet veszélyes a rossz használata? Erről tájékoztat Beró Dominik, a Beró System Autósiskola oktatója.

Beró Dominik elmagyarázta, miért fontos a ködlámpa helyes használata.

Fotó: Apisorn / Forrás: Shutterstock

Kétféle ködlámpa létezik

A biztonságos közlekedés érdekében, autónkat felszerelték két fontos világítási lehetőséggel. Beró Dominik elmagyarázta ezek szerepét, és használatát.

– Az első ködlámpa arra szolgál, hogy jobban lásd az utat, amikor rosszak a látási viszonyok. Ilyen lehet a köd, a havazás vagy a nagy eső. A hátsó fény hivatalos neve ködzárófény, ennek célja viszont az, hogy téged lássanak jobban – fejtette ki az oktató.

A megfelelő fényszóró kiválasztásának fontosságára a police.hu is felhívta a figyelmet még korábban, ami ma is aktuális.

Látni és látszani

Az oktató szerint a ködlámpa használatának alapelve a „látni és látszani”. Elöl a fény alacsonyan terjed, így nem verődik vissza a ködből, hátul pedig az erős piros fény jelzi a többi sofőrnek, hogy ott vagy az úton. Ezek megfelelő használata segít elkerülni a bajt, azonban, ha indokolatlanul felkapcsoljuk, akár mi is előidézhetünk egy balesetet.

A szembejövőt elvakíthatja

A mögöttünk haladót megtévesztheti

Csak indokolt esetben

A szakember kiemelte: a hátsó ködzáró fény annyira erős, hogy a féklámpával is összetéveszthető. Ezért a KRESZ is előírja, hogy kizárólag indokolt esetben, rossz látási viszonyok között szabad bekapcsolni.

Az a baj, hogy ha indokolatlanul használod a hátsó ködlámpát, az elvakíthatja vagy akár meg is tévesztheti a mögötted jövőt. Ha nincs, ami megtörje a fényét, az autós mögötted azt is hiheti, hogy folyamatosan fékezel

Tapasztalatlan sofőröknek még nehezére eshet felmérni, mikor kell bekapcsolni a ködlámpát. Ezt a döntést a sofőr felelőssége meghozni, figyelembe véve mindazt amit korábban leírtunk. Az alábbi időjárási viszonyokban általában érdemes felkapcsolni a ködlámpát, és a ködzárófényt:

Köd, sűrű szmog

Eső, zápor, zivatar

Hózápor, hóvihar

Homokvihar, porfelhőben, füstfelhőben

A Tele PaksTv videójában is láthatjuk a ködlámpa helyes használatát: