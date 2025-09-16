2 órája
Szinte senki sem tudja, oktató tisztázta a ködlámpa helyes használatát
Vannak, akik nyáron is felkapcsolt ködlámpával közlekednek, mert azt gondolják, így jobban látják az út melletti területet, s ők is jobban látszódnak a többi közlekedő számára. Míg másokat kifejezetten bosszant a ködlámpa nem megfelelő használata. Kinek van igaza? - kérdeztük a szakértőt.
A ködlámpa az autó világításának egyik legfontosabb, de talán legtöbbet vitatott eleme. Van, aki minden esőben felkapcsolja, sőt egész évben, nyáron is használja, mások szinte sosem használják, ami a közelgő őszi időjárásban különösen veszélyes. De vajon mikor kötelező, mikor tilos és miért lehet veszélyes a rossz használata? Erről tájékoztat Beró Dominik, a Beró System Autósiskola oktatója.
Kétféle ködlámpa létezik
A biztonságos közlekedés érdekében, autónkat felszerelték két fontos világítási lehetőséggel. Beró Dominik elmagyarázta ezek szerepét, és használatát.
– Az első ködlámpa arra szolgál, hogy jobban lásd az utat, amikor rosszak a látási viszonyok. Ilyen lehet a köd, a havazás vagy a nagy eső. A hátsó fény hivatalos neve ködzárófény, ennek célja viszont az, hogy téged lássanak jobban – fejtette ki az oktató.
A megfelelő fényszóró kiválasztásának fontosságára a police.hu is felhívta a figyelmet még korábban, ami ma is aktuális.
Látni és látszani
Az oktató szerint a ködlámpa használatának alapelve a „látni és látszani”. Elöl a fény alacsonyan terjed, így nem verődik vissza a ködből, hátul pedig az erős piros fény jelzi a többi sofőrnek, hogy ott vagy az úton. Ezek megfelelő használata segít elkerülni a bajt, azonban, ha indokolatlanul felkapcsoljuk, akár mi is előidézhetünk egy balesetet.
- A szembejövőt elvakíthatja
- A mögöttünk haladót megtévesztheti
Csak indokolt esetben
A szakember kiemelte: a hátsó ködzáró fény annyira erős, hogy a féklámpával is összetéveszthető. Ezért a KRESZ is előírja, hogy kizárólag indokolt esetben, rossz látási viszonyok között szabad bekapcsolni.
Az a baj, hogy ha indokolatlanul használod a hátsó ködlámpát, az elvakíthatja vagy akár meg is tévesztheti a mögötted jövőt. Ha nincs, ami megtörje a fényét, az autós mögötted azt is hiheti, hogy folyamatosan fékezel
Tapasztalatlan sofőröknek még nehezére eshet felmérni, mikor kell bekapcsolni a ködlámpát. Ezt a döntést a sofőr felelőssége meghozni, figyelembe véve mindazt amit korábban leírtunk. Az alábbi időjárási viszonyokban általában érdemes felkapcsolni a ködlámpát, és a ködzárófényt:
- Köd, sűrű szmog
- Eső, zápor, zivatar
- Hózápor, hóvihar
- Homokvihar, porfelhőben, füstfelhőben
A Tele PaksTv videójában is láthatjuk a ködlámpa helyes használatát:
Külön kapcsolható
Beró Dominik hozzátette: a két ködlámpa külön is kapcsolható. Az autókban úgy alakítják ki, hogy az első ködlámpát és a hátsó ködzáró fényt külön kapcsolóval lehessen használni. Sokszor a hátsó ködlámpa piktogramja narancssárga, hogy felhívja a figyelmedet arra, ezt tényleg csak akkor kapcsold fel, ha szükséges. Fontos, hogy lakott területen belül tilos a ködlámpa használata, kivéve, ha az adott helyzetben a használatát nem indokolja különleges időjárási viszony.
Első a biztonság
A reggelek már hűvösek, az első ködök is megjeletek hajnalban, s a hideg hónapok érkezésével egyre fontosabb autónk felkészítése. Legyél mindig naprakész, hogy utadon ne érhessen meglepetés. Tudod már mikor váltasz téli gumira, vagy négyévszakosat használsz?
