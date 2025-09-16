Tele az erdő gombával, mutatjuk a legtutibb recepteket!

Megtelt az erdő gombavadászokkal: az időjárás tökéletes a gombászáshoz. Az óriás pöfeteget mindenki ismeri: hatalmas fehér buborék az aljnövényzetben. Persze vannak kisebb kiadásai is, de az igazán látványosak akár egy kilósak is lehetnek. Az intenzív ízek kedvelőit el kell, hogy keresítsük: a pöfetegnek semmilyen karakteres íze nincs, mondhatnánk, teljességgel ízetlen. Ne higgyünk azoknak, akik csirkehúsra, vagy hal hivatkoznak az óriás pöfeteg kapcsán, mert alaposan csalódunk: az óriás pöfetegnek egyszerűen semleges az íze!

óriás pöfeteg

Az óriás pöfeteg elkészítése:

A pöfeteget leggyakrabban simán felszelik, panírozzák és kisütik. Mint mondtuk, így nem túl karakteres az íze, de a panírt feldobhatjuk többféle módon:

keverjünk a liszthez fűszersót és egy kis chilit

forgassuk a liszt-tojás kombó után reszelt sajtba - ebben az esetben szeljük vékonyra a gombát, hogy biztosan átsüljön!

forgassuk a szeleteket saját fűszerkeverékbe, aztán bundázzuk!

Ennél is egyszerűbb mód, ha a 2 centi vastagságú szeleteket meggrillezzük mindkét oldalukon és valamilyen feltéttel tálaljuk, például sajttal, vagy megkenjük paradicsom szósszal, aztán szórjuk meg sajttal és pár perce a sütőbe toljuk.