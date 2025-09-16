1 órája
Tele az erdő gombával, mutatjuk a legtutibb recepteket!
Tele van az erdő gombával, a hűvösebb, esős idő beindította a szezont. A vadgombát mindig ellenőriztetni kell szakértővel, de ha ezen túl vagyunk, már neki is eshetünk a konyhában. A célkeresztben most az óriás pöfeteg!
Megtelt az erdő gombavadászokkal: az időjárás tökéletes a gombászáshoz. Az óriás pöfeteget mindenki ismeri: hatalmas fehér buborék az aljnövényzetben. Persze vannak kisebb kiadásai is, de az igazán látványosak akár egy kilósak is lehetnek. Az intenzív ízek kedvelőit el kell, hogy keresítsük: a pöfetegnek semmilyen karakteres íze nincs, mondhatnánk, teljességgel ízetlen. Ne higgyünk azoknak, akik csirkehúsra, vagy hal hivatkoznak az óriás pöfeteg kapcsán, mert alaposan csalódunk: az óriás pöfetegnek egyszerűen semleges az íze!
Az óriás pöfeteg elkészítése:
A pöfeteget leggyakrabban simán felszelik, panírozzák és kisütik. Mint mondtuk, így nem túl karakteres az íze, de a panírt feldobhatjuk többféle módon:
- keverjünk a liszthez fűszersót és egy kis chilit
- forgassuk a liszt-tojás kombó után reszelt sajtba - ebben az esetben szeljük vékonyra a gombát, hogy biztosan átsüljön!
- forgassuk a szeleteket saját fűszerkeverékbe, aztán bundázzuk!
Ennél is egyszerűbb mód, ha a 2 centi vastagságú szeleteket meggrillezzük mindkét oldalukon és valamilyen feltéttel tálaljuk, például sajttal, vagy megkenjük paradicsom szósszal, aztán szórjuk meg sajttal és pár perce a sütőbe toljuk.
Az óriás pöfetegből készíthetünk pörköltet is, ami szintén teljesen hagyományos módon készül: az olajon lepirított hagymára, fokhagymára pirospaprikát szórunk, csepp törött borsot, felöntjük kevés vízzel és beleszórjuk a felkockázott óriás pöfeteget. Tehetünk alá paradicsomot, paprikát is, kicsit lecsós változatban. Addig főzzük, amíg puha nem lesz.
