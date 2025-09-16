szeptember 16., kedd

Tele az erdő gombával, mutatjuk a legtutibb recepteket!

Címkék#gomba#óriáspöfeteg#tipp#konyha

Tele van az erdő gombával, a hűvösebb, esős idő beindította a szezont. A vadgombát mindig ellenőriztetni kell szakértővel, de ha ezen túl vagyunk, már neki is eshetünk a konyhában. A célkeresztben most az óriás pöfeteg!

Kemma.hu

Megtelt az erdő gombavadászokkal: az időjárás tökéletes a gombászáshoz. Az óriás pöfeteget mindenki ismeri:  hatalmas fehér buborék az aljnövényzetben. Persze vannak kisebb kiadásai is, de az igazán látványosak akár egy kilósak is lehetnek. Az intenzív ízek kedvelőit el kell, hogy keresítsük: a pöfetegnek semmilyen karakteres íze nincs, mondhatnánk, teljességgel ízetlen. Ne higgyünk azoknak, akik csirkehúsra, vagy hal hivatkoznak az óriás pöfeteg kapcsán, mert alaposan csalódunk: az óriás pöfetegnek egyszerűen semleges az íze!

óriás pöfeteg
óriás pöfeteg
Forrás: Vadgomba-Kisalföld és Bakony Facebook-csoport

Az óriás pöfeteg elkészítése:

A pöfeteget leggyakrabban simán felszelik, panírozzák és kisütik. Mint mondtuk, így nem túl karakteres az íze, de a panírt feldobhatjuk többféle módon:

  • keverjünk a liszthez fűszersót és egy kis chilit
  • forgassuk a liszt-tojás kombó után reszelt sajtba - ebben az esetben szeljük vékonyra a gombát, hogy biztosan átsüljön!
  • forgassuk a szeleteket saját fűszerkeverékbe, aztán bundázzuk!
Fotó: Zerind / Forrás: wikipedia

Ennél is egyszerűbb mód, ha a 2 centi vastagságú szeleteket meggrillezzük mindkét oldalukon és valamilyen feltéttel tálaljuk, például sajttal, vagy megkenjük paradicsom szósszal, aztán szórjuk meg sajttal és pár perce a sütőbe toljuk.

Az óriás pöfetegből készíthetünk pörköltet is, ami szintén teljesen hagyományos módon készül: az olajon lepirított hagymára, fokhagymára pirospaprikát szórunk, csepp törött borsot, felöntjük kevés vízzel és beleszórjuk a felkockázott óriás pöfeteget. Tehetünk alá paradicsomot, paprikát is, kicsit lecsós változatban. Addig főzzük, amíg puha nem lesz.

GALÉRIA: Gombák a természetben (Forrás: Beküldött/M.B.)

Fotók: Beküldött/M.B.

Itt további gombás recepteket talál.

 

