2 órája
Orbán Viktor: azért dolgozunk, hogy ezt a hidat ne kelljen újjáépíteni + Fotók
Mi, magyarok azért dolgozunk, hogy ezt a hidat ne kelljen újjáépíteni. Ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök Esztergomban vasárnap, a Mária Valéria híd 130. születésnapi ünnepségén. A miniszterelnök egy új híd építését is megerősítette az ünnepségen.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök szívélyes, baráti szavakkal köszöntötte Robert Ficót és gratulált az alkotmány módosításához, amelybe többek között a szlovákok beleírták, hogy a „férfi és a nő egyenragúak”, ezért a magyar férfiak régóta küzdenek – jegyezte meg.
Orbán Viktor beszéde Esztergomból
Kedves Esztergomiak, az önök városának különös helye van a magyarok szívében
– szólt az ünneplőkhöz a magyar miniszterelnök.
„Én is büszke vagyok rá, hogy díszpolgára lehetek. Ez nagy szó, mert az én alma materem, Székesfehérvár és Esztergom között nagy csata van, hogy melyik a régebbi magyar főváros, azzal a mondattal tudok békét teremteni ebben, hogy biztosan Esztergom volt Magyarország első városa” – mondta a miniszterelnök, amit a jelenlévők nagy tapssal fogadtak.
Orbán Viktor felidézte, hogy harmadik alkalommal mond beszédet a Mária Valéria hídnál, először 2001-ben, a híd újjáépítésnél. „Micsoda történelmi pillanat volt, bizonyára emlékeznek rá” – hangsúlyozta Orbán Viktor. Megjegyezte, egyik alkalommal sem tudott Robert Ficoval együtt ünnepelni, de ma helyreállt a rend.
GALÉRIA: Orbán Viktor és Robert Fico is részt vett a 130 éves Mária Valéria híd ünnepségén Esztergomban (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
„Aki követi és érti az európai politikát, az tudja, hogy minket a nemzetközi kihívások is s összekötnek: Szlovákia és Magyarország érdekei egy irányba mutatnak a nemzetközi politikában. A híd története azt mutatja, ha mi összefogunk, erősebbek leszünk. Ha összedolgozunk, mindketten jól járunk. Nem vétetlen, hogy ez a híd kétszer is, a két világháborúban megsemmisült” – folytatta beszédét a miniszterelnök.
„Mi egyik háborút se akartuk: se a magyarok, se a szlovákok nem akartak részt venni egyik háborúban sem. Mégis minket küldtek a frontra, a mi életünket forgatták fel fenekestül. A híd újjáépítésével a két nép azt fejezte ki, hogy nem akar tovább hídromboló háborúkat” – emelte ki Orbán Viktor, majd azzal folytatta:
„2001-ben a híd újjáépítésével azt fejeztük ki, hogy csatlakozni akarunk az európai kontinens országaihoz. Azóta sokat változott a világ. Az Európai Unió célja, hogy Oroszországot legyőzze, s azt szeretnénk, ha az unió összes országa ezt akarná. Mi, magyarok ezt nem akarjuk, mégis bele akarnak minket kényszeríteni ebbe. Brüsszel Európai békéről beszél, az valójában háborút jelent. A magyarok és szlovákok tudják, mi a háború: a fiatalokat elviszik a frontra, a vagyonunkat a háborúra fordítják, beköszönt a háborús nyomorúság és imádkozhatunk, hogy a front ne érjen ide, mert kő kövön nem marad.”
Ez a híd nekem azt jelenti, hogy nem akarjuk, hogy Európa újra elkövesse azt a hibát
„A brüsszeli háború képviselői minden közép-európai országban jelen vannak. Szlovákiáról nem tisztem beszélni, de innen elég jól látni, mi történik odaát” – fűzte tovább gondolatait Orbán Viktor.
– Felfordulást csinálnak Szerbiában és itt ügyködnek Magyarországon is. Könnyű felismerni őket: agresszívek, erőszakosabbak, fenyegetőznek, nálunk, kedves Robert – szólt közvetlenül a szlovák kormányfőhöz, utalva a Ruszin-Szendi Romulusz botrányra –, fegyverrel járnak lakossági fórumra, a templom ajtajában idős papokat inzultálnak. Ők mind Brüsszel emberei, céljuk a destabilizáció, persze ezt jobban tudod, mint én – intézte szavait még mindig Robert Ficónak címezve.
Ruszin-Szendi kicsinosítva éltette Ukrajnát, az adófizetők pénzéből
„Olyan időket élünk, amikor józanságra, higgadtságra, hidegvérre van szükség és el kell mondanunk, mi hiszünk a szeretet és összefogás erejében” – összegezte Orbán Viktor.
Aki tanul a múltból, az megvédi a jövőt! Biztosítani akarom mindannyiunk nevében szlovák barátainkat, hogy mi, magyarok azért dolgozunk, hogy ezt a hidat soha többé ne kelljen újjáépíteni
– hangsúlyozta Orbán Viktor.
Ünnepi beszédét azzal zárta, hogy a szlovák miniszterelnök javaslatának megfelelően egy új híd építését tervezik Párkány és Esztergom között, aminek a tervei már az asztalon vannak.