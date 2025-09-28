Orbán Viktor: azért dolgozunk, hogy ezt a hidat ne kelljen újjáépíteni + Fotók

Orbán Viktor magyar miniszterelnök szívélyes, baráti szavakkal köszöntötte Robert Ficót és gratulált az alkotmány módosításához, amelybe többek között a szlovákok beleírták, hogy a „férfi és a nő egyenragúak”, ezért a magyar férfiak régóta küzdenek – jegyezte meg.

Orbán Viktor és Robert Fico az ünnepségen

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Orbán Viktor beszéde Esztergomból

Kedves Esztergomiak, az önök városának különös helye van a magyarok szívében

– szólt az ünneplőkhöz a magyar miniszterelnök.

„Én is büszke vagyok rá, hogy díszpolgára lehetek. Ez nagy szó, mert az én alma materem, Székesfehérvár és Esztergom között nagy csata van, hogy melyik a régebbi magyar főváros, azzal a mondattal tudok békét teremteni ebben, hogy biztosan Esztergom volt Magyarország első városa” – mondta a miniszterelnök, amit a jelenlévők nagy tapssal fogadtak.

Orbán Viktor felidézte, hogy harmadik alkalommal mond beszédet a Mária Valéria hídnál, először 2001-ben, a híd újjáépítésnél. „Micsoda történelmi pillanat volt, bizonyára emlékeznek rá” – hangsúlyozta Orbán Viktor. Megjegyezte, egyik alkalommal sem tudott Robert Ficoval együtt ünnepelni, de ma helyreállt a rend.