Élőben közvetítik Orbán Viktor kötcsei beszédét vasárnap

Kötcsén tartják meg vasárnap a polgári pikniket, ahol 2004 óta Orbán Viktor mondja el a politikai évadot indító helyzetértékelését. Idén először a közösségi médián keresztül bárki élőben követheti a miniszterelnök felszólalását.

Orbán Viktor kormányfő előadása a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén, a Polgári Pikniken a kötcsei Dobozy-kúriában 2023-ban

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

A beszédben hangsúlyosan jelenhet meg a 2026-os választásokra való felkészülés, a nemzetközi helyzet, a háború következményei és a gazdasági kihívások. Orbán Viktor kötcsei beszédei minden alkalommal stratégiai jelentőségűek, így most is meghatározó gondolatokra számíthatunk, írta a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor beszéde

Orbán Viktor 16 órakor mondja majd el beszédét a kötcsei polgári pikniken. Addig is kövessék tudósításunkat a nap eseményeiről.



