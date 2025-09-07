50 perce
Élőben közvetítik Orbán Viktor kötcsei beszédét vasárnap
16 órakor szólal fel a miniszterlenök a Polgári Magyarországért Alapítvány kötcsei találkozóján. Orbán Viktor beszéde hagyománoysan iránytűként is szolgál a jobboldali-konzervatív értelmiség és a kormányzati döntéshozók éves stratégiai fórumán, amelyről folyamatosan közvetítünk.
Kötcsén tartják meg vasárnap a polgári pikniket, ahol 2004 óta Orbán Viktor mondja el a politikai évadot indító helyzetértékelését. Idén először a közösségi médián keresztül bárki élőben követheti a miniszterelnök felszólalását.
A beszédben hangsúlyosan jelenhet meg a 2026-os választásokra való felkészülés, a nemzetközi helyzet, a háború következményei és a gazdasági kihívások. Orbán Viktor kötcsei beszédei minden alkalommal stratégiai jelentőségűek, így most is meghatározó gondolatokra számíthatunk, írta a Magyar Nemzet.
Orbán Viktor beszéde
Orbán Viktor 16 órakor mondja majd el beszédét a kötcsei polgári pikniken. Addig is kövessék tudósításunkat a nap eseményeiről.
Kötcsére hívja híveit Magyar Péter, miközben nő a botrány
Magyar Péter vasárnapra hirdette meg rendezvényét Kötcsére, arra a napra, amikor Orbán Viktor a polgári pikniken mondja el évadnyitó beszédét. A Tisza Párt vezetője így akarja elterelni a figyelmet az adóemelési tervekről, amelyek kiszivárgása komoly vihart kavart. Tarr Zoltán alelnök maga is kimondta: többkulcsos, progresszív adórendszert vezetnének be.
A kötcsei események biztonsági kockázata miatt a rendőrség és a TEK egész napos készültséget rendel el. Útlezárások, igazoltatások és csomagellenőrzések várhatók, a hatóságok türelmet kérnek a lakosságtól.
Forrás: Magyar Nemzet