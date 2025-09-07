szeptember 7., vasárnap

1 órája

Orbán Viktor élőben jelöli ki az irányt Kötcsén

Délután beszédet mond a nemzeti-konzervatív oldal egyik legfontosabb eseményén a miniszterelnök. A Polgári Piknik 2004 óta Kötcse legfontosabb eseménye, ahol Orbán Viktor minden évben kijelöli a politikai szezon fő irányait.

Kemma.hu

Idén különleges pillanatnak lehetünk tanúi: a miniszterelnök beszéde első ízben élőben követhető a közösségi médiában. Orbán Viktor kormányfő várhatóan bemutatja a 2026-os „győzelmi terv” fő elemeit, amelyek a jobboldali tábor egységét és a nemzeti szuverenitás védelmét hangsúlyozzák. 

Orbán Viktor élőben jelöli ki az irányt Kötcsén
Orbán VIktor kötcsei beszédét most élőben követhetik a Kemma.hu-n
Forrás: Orbán Viktor/Facebook

Az elmúlt években innen indultak el a meghatározó politikai gondolatok – a centrális erőtér, a stabilitás, a külpolitikai értékelések és a gazdasági semlegesség is mind Kötcsén kapott nyomatékot. Most új üzenetek érkeznek Orbán Viktortól.

Mi történt Orbán Viktor beszéde előtt?

Napközbeni, élő közvetítésünkben a kötcsei vasárnap főbb eseményei:

 

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

Mi kerülhet Orbán Viktor fókuszába?

Az Origo szerint ezek lesznek Orbán Viktor 2025-ös kötcsei beszédének fókuszában.

