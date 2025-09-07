Orbán Viktor élőben jelöli ki az irányt Kötcsén

Idén különleges pillanatnak lehetünk tanúi: a miniszterelnök beszéde első ízben élőben követhető a közösségi médiában. Orbán Viktor kormányfő várhatóan bemutatja a 2026-os „győzelmi terv” fő elemeit, amelyek a jobboldali tábor egységét és a nemzeti szuverenitás védelmét hangsúlyozzák.

Orbán VIktor kötcsei beszédét most élőben követhetik a Kemma.hu-n

Forrás: Orbán Viktor/Facebook

Az elmúlt években innen indultak el a meghatározó politikai gondolatok – a centrális erőtér, a stabilitás, a külpolitikai értékelések és a gazdasági semlegesség is mind Kötcsén kapott nyomatékot. Most új üzenetek érkeznek Orbán Viktortól.

Mi történt Orbán Viktor beszéde előtt?

Napközbeni, élő közvetítésünkben a kötcsei vasárnap főbb eseményei: