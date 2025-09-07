Orbán Viktor élőben jelöli ki az irányt Kötcsén

A miniszterelnök rámutatott: az unió most azzal próbálkozik, hogy megmentse azt a formáját, ami jelenleg is létezik, ennek a neve pedig közös eladósodás. Szerinte ebbe mindenkit be akarnak rántani, így jött létre az Amerikai Egyesült Államok is annak idején. A terv pontosan ugyanez itt is, ennek pedig a legjobb eszköze Ukrajna. Az unió vezetői azt gondolják, hogy amivel a legkönnyebben le lehet nyomni egy közös adósságot a tagállamok torkán, az orosz–ukrán háború és Ukrajna felvétele az unóba. Ezzel pedig szerinte az a probléma, hogy az ukrán állam felvétele az uniónak belépést jelent a háborúba.

Leszögezte: az európaiak tévednek, Ukrajna uniós tagsága közvetetten vagy közvetlenül, de mindenképp belevisz minket a háborúba, ráadásul tönkrevernék az uniót gazdasági értelemben is. Mi következik mindebből a következő 1-2 évben? Orbán Viktor szerint az unió mellékszereplő marad a világpolitikában.

Felhívta a figyelmet arra, hogy veszélybe kerül a váltógazdálkodás, ami a demokráciák egyik legfőbb eleme, ráadásul még az ellenfeleiket sem engedik indulni a választásokon. Példaként említette Franciaországban Marine Le Pent vagy Németországban az AfD-t.

Rámutatott arra is, előrehaladott állapotban van a vegyes társadalmak kiépülése, párhuzamosan fognak kiépülni a keresztény és az iszlám jogrendszerek. – Az egységes európai jogrendszer az iszlamizáció miatt fel fog bomlani – hangsúlyozta. A kormányfő feltette a kérdést: mit kellett volna másképpen csinálni? Példaként említette többek között, hogy létre kellett volna hozni a Lisszabon–Vlagyivosztok nagypiacot, és hogy az unióban bent kellett volna tartani az Egyesült Királyságot.

Mindezt azért nem tudták megtenni, mert nyugaton nem voltak stabil kormányok, hanem mindenhol törékeny, koalíciós kormányok voltak, ez a tanulsága az utóbbi 20 évnek

– vélekedett.