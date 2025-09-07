3 órája
Orbán Viktor élőben jelöli ki az irányt Kötcsén
Délután beszédet mond a nemzeti-konzervatív oldal egyik legfontosabb eseményén a miniszterelnök. A Polgári Piknik 2004 óta Kötcse legfontosabb eseménye, ahol Orbán Viktor minden évben kijelöli a politikai szezon fő irányait.
Idén különleges pillanatnak lehetünk tanúi: a miniszterelnök beszéde első ízben élőben követhető a közösségi médiában. Orbán Viktor kormányfő várhatóan bemutatja a 2026-os „győzelmi terv” fő elemeit, amelyek a jobboldali tábor egységét és a nemzeti szuverenitás védelmét hangsúlyozzák.
Az elmúlt években innen indultak el a meghatározó politikai gondolatok – a centrális erőtér, a stabilitás, a külpolitikai értékelések és a gazdasági semlegesség is mind Kötcsén kapott nyomatékot. Most új üzenetek érkeznek Orbán Viktortól.
Mi történt Orbán Viktor beszéde előtt?
Napközbeni, élő közvetítésünkben a kötcsei vasárnap főbb eseményei:
Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.
Ostoba kormánnyal tönkre fog menni az ország
Végül Orbán Viktor közölte:
Magyarország sikeréhez kulcsfontosságúak a vezetői képességek.
– Ha ostoba kormányunk lesz, tönkre fogunk menni – figyelmeztetett. A 2026-os győzelem után a V4 megerősítését, a Patrióták európai csoportjának megkétszerezését és Brüsszel politikai „bevételét” ígérte. – 2026 őszén tartok majd egy izgalmas előadást – zárta beszédét a miniszterelnök.
A 2026-os győzelmi terv
A miniszterelnök jelezte: a Fidesz–KDNP ma az esélyes, saját felméréseik szerint a 106 körzetből 80-at megnyernének. Hangsúlyozta ugyanakkor: az esélyesség önmagában nem elég, azt munkával kell beváltani. A győzelmi terv végrehajtásáért az elnökség Orbán Balázst, a miniszterelnök politikai igazgatóját jelölte ki felelősnek.
Orbán Viktor részletesen felsorolta a célzott gazdasági programot: adómentessé tették a csedet és a gyedet, növelték a családi adókedvezményt, elindították az otthonteremtési programot, vásárlási utalványt küldtek a nyugdíjasoknak, életre szóló adómentességet vezettek be a háromgyermekes és fiatal édesanyáknak, biztosítják a 13. havi nyugdíj kifizetését, valamint a béremeléseket. – Amit mondunk, azt mindig megcsináljuk – hangsúlyozta.
A kormányfő leszögezte: a digitális építkezést fel kell gyorsítani, mert a politikai küzdelem ma a digitális térben zajlik. Emlékeztetett a békemenetek fontosságára, a kormányképességi verseny megnyerésére és a nemzeti konzultációk mozgósítóerejére is.
A miniszterelnök mindenkitől azt kérte, hogy tegyen meg mindent a közös célért. Békemeneteket kell szervezni, és elindítanak egy újabb nemzeti konzultációt is a Tisza kiszivárgott adóemelési terveiről is.
Két lehetőség áll előttünk
Orbán Viktor szerint hazánk előtt két stratégiai lehetőség áll. Az egyik, hogy csatlakozik a brüsszeli politikához – ezt a DK és a Tisza Párt képviseli. Hangsúlyozta: ez káoszba és szegénységbe taszítaná az országot: segélyalapú gazdaság, többkulcsos adó, a rezsicsökkentés feladása, a családtámogatások átalakítása, Ukrajna támogatása és EU-tagsága, a migrációs paktum elfogadása, valamint az euró bevezetése következne belőle.
A másik út a magyar modell folytatása:
munkaalapú állam, nemzeti gazdaságpolitika, békepárti álláspont, kimaradás a közös adósságokból, Ukrajna esetében tagság helyett stratégiai partnerség, önálló energiapolitika, a migráció elutasítása, a V4 megerősítése és kiegyensúlyozott kapcsolatok az Egyesült Államokkal, Kínával és Oroszországgal. Orbán Viktor közölte: ez a modell a békén, a közös piacon, a saját pénzen és a függetlenségen alapul.
A háború folytatása vesztes stratégia
Az Egyesült Államok céljai is változóban vannak – emlékeztetett a miniszterelnök. Joe Biden más politikát folytatott, Donald Trump viszont az oroszokkal való gazdasági megállapodást és az EU gazdasági alárendelését tekinti prioritásnak. Orbán Viktor hangsúlyozta: amíg tart a háború, az Európai Unió „béna kacsa”, mert védelmi szempontból teljesen ki van szolgáltatva Washingtonnak. Ez a kiszolgáltatottság kizárja, hogy az EU önálló kereskedelmi politikát folytasson.
Leszögezte: Európának nem Washingtonban kellene kilincselnie, hanem Moszkvával kellene biztonsági megállapodást kötnie, amely kizárná Ukrajna NATO- és EU-tagságát, ugyanakkor stratégiai együttműködést lehetővé tenne. – Mi nem vagyunk ukránellenesek, jövőt és távlatot akarunk Ukrajnának – emlékeztetett, hozzátéve, hogy a szomszédos ország összeomlása súlyos veszélyt jelentene Magyarországra is.
A háború folytatása Európa számára vesztes stratégia, amely az EU-t az Egyesült Államok alárendelt szerepébe taszítja – összegezte a kormányfő.
Adósságspirálba kergetik Európát?
A miniszterelnök rámutatott: az unió most azzal próbálkozik, hogy megmentse azt a formáját, ami jelenleg is létezik, ennek a neve pedig közös eladósodás. Szerinte ebbe mindenkit be akarnak rántani, így jött létre az Amerikai Egyesült Államok is annak idején. A terv pontosan ugyanez itt is, ennek pedig a legjobb eszköze Ukrajna. Az unió vezetői azt gondolják, hogy amivel a legkönnyebben le lehet nyomni egy közös adósságot a tagállamok torkán, az orosz–ukrán háború és Ukrajna felvétele az unóba. Ezzel pedig szerinte az a probléma, hogy az ukrán állam felvétele az uniónak belépést jelent a háborúba.
Leszögezte: az európaiak tévednek, Ukrajna uniós tagsága közvetetten vagy közvetlenül, de mindenképp belevisz minket a háborúba, ráadásul tönkrevernék az uniót gazdasági értelemben is. Mi következik mindebből a következő 1-2 évben? Orbán Viktor szerint az unió mellékszereplő marad a világpolitikában.
Felhívta a figyelmet arra, hogy veszélybe kerül a váltógazdálkodás, ami a demokráciák egyik legfőbb eleme, ráadásul még az ellenfeleiket sem engedik indulni a választásokon. Példaként említette Franciaországban Marine Le Pent vagy Németországban az AfD-t.
Rámutatott arra is, előrehaladott állapotban van a vegyes társadalmak kiépülése, párhuzamosan fognak kiépülni a keresztény és az iszlám jogrendszerek. – Az egységes európai jogrendszer az iszlamizáció miatt fel fog bomlani – hangsúlyozta. A kormányfő feltette a kérdést: mit kellett volna másképpen csinálni? Példaként említette többek között, hogy létre kellett volna hozni a Lisszabon–Vlagyivosztok nagypiacot, és hogy az unióban bent kellett volna tartani az Egyesült Királyságot.
Mindezt azért nem tudták megtenni, mert nyugaton nem voltak stabil kormányok, hanem mindenhol törékeny, koalíciós kormányok voltak, ez a tanulsága az utóbbi 20 évnek
– vélekedett.
A körkörös európai modell lehet a megoldás
A kormányfő szerint a kiút, hogy ne bomoljon fel az unió, annak mélyreható átszervezése. Egy „körkörös Európa” modelljét vázolta fel.
- Az első, legkülső körében azok az országok helyezkednének el, amelyek csupán a katonai biztonságban és az energiabiztonságban akarnak együttműködni. Ide sorolható Törökország, az Egyesült Királyság, de akár Ukrajna is.
- A második kör a közös piacot jelentené. Ebben az övezetben azok az államok kapnának helyet, amelyek a biztonság mellett a gazdasági együttműködésből is részesedni kívánnak, hasonlóan a mostani EU-s belső piachoz.
- A harmadik kör a közös pénzhez, vagyis az eurózónához kapcsolódna. Itt már a közös monetáris politika mögé közös költségvetés is társulna, ami stabilitást biztosítana az érintett tagállamoknak.
- Negyedikként említette, hogy a legbelső kör a politikai unió lenne, ahol nemcsak a gazdasági együttműködés, hanem közös politikai elvek és értékek is kötelezően érvényesülnének. Ide tartozna a migrációhoz, a jogállamisághoz vagy a társadalmi kérdésekhez kapcsolódó közös szabályozás és annak kikényszeríthetősége is.
A kormányfő leszögezte, csak egy ilyen körkörös, rugalmas szerkezet biztosíthatja, hogy az európai országok különböző szintű együttműködésekben, de mégis közösen működjenek. Ha erre nem áll át az unió, a kormányfő szerint „legfeljebb még egy hétéves költségvetés készülhet el, aztán szétbomlik”.
Orbán Viktor Amerikáról és Európáról
A kormányfő szerint az Egyesült Államok szétbontja a jelenlegi ismert világgazdaságot, és a saját gazdaságukat helyben szeretnék fejleszteni, és beismerte, hogy az Európai Unió gyenge, az orosz-ukrán háborút megnyerte Oroszország, és hogy nem mindenben lehet behozni Kína előnyét.
Ennek fényében mi történik Európában? Orbán Viktor szerint a legfontosabb kérdés, hogy talpra tud-e állni az uniós gazdaság. Mint mondta, a francia és a német belpolitikai és gazdasági helyzetet elnézve aligha. Pozitívan nyilatkozott viszont Lengyelországról, ahol szerinte kezd végetérni az új elnök miatt a liberális hegemónia, ami a Visegrádi Négyekre is jó hatással lehet. Leszögezte: a Nyugatnak bele kell törődnie abba, hogy Vlagyimir Putyin marad Oroszország elnöke, a háborút pedig az oroszok megnyerték.
Hol van Nyugat-Európa? Már Kelet-Európában
Mint a Magyar Nemzet írja, kötcsei beszédében Orbán Viktor felidézte: Kötcsén tavaly felállítottak egy tézist, ami szerint amit Nyugat-Európának hívunk, az ma Közép-Európában található meg. Mint mondta, a nyugati világot a hit és az értelem tartja életben, mert vannak dolgok amiket csak ezekkel lehet megérteni.Azonban ez az iszlamizációval kezd kiveszni a kontinens nyugati felén, és már csak Közép-Európában található meg.
A bizalom a legfőbb kérdés
Orbán Viktor szerint s jövő évi választás nagy kérdése, döntő kérdése, hogy "kiben lehet bízni. Ő maga választ is adott erre, ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt: az ellenfél titkolózásával szemben a kormányoldal a nyíltságot választotta. „Mi mindig azt csináltuk, amit mondtunk, és azt teljesítettük is”. Hozzátette: a beváltott ígéretekből fakadó bizalom hozta el sorozatos választási győzelmeiket eddig is.
Riuszin-Szendiben több az agresszió, mint tiszás érdeklődő Kötcsén
Ruszin-Szendi Romulusz a Mandiner munkatársával lökdösődött, miközben Bohár Dániek posztjában jól látni, milyen gyér az érdeklődés a Tisza kötcsei próbálkozása iránt.
Mi kerülhet Orbán Viktor fókuszába?
Az Origo szerint ezek lesznek Orbán Viktor 2025-ös kötcsei beszédének fókuszában.