Korábban érkezik az idei óraátállítás: hamarabb kezdődik a téli időszámítás

Idén hamarabb érkezik a váltás. Sokan nem is gondolnák, hogy az óraátállítás mennyire összekapcsolódik az időjárás és a mindennapok ritmusának változásával.

Az idei évben október 26-án, vasárnap hajnalban kell visszaállítani az óráinkat: 3:00-ról 2:00 órára lépünk vissza, vagyis papíron egy órával többet alhatunk. Az 2025-ös őszi óraátállítás a szokásosnál kicsit korábbra esik, ami miatt sokan már jóval a tél beköszönte előtt érzik a sötétebb esték hatását. A nappalok még sokszor nyárias meleget hoznak, de a korai sötétedés egyre inkább a közelgő téli időszámítás hangulatát idézi.

Idén szokatlanul korán érkezik az óraátállítás
Fotó: Carol Yepes / Forrás:  Getty Images

Miért okoz vitát az óraátállítás?

Az átállítás eredeti célja az volt, hogy a természetes fény jobb kihasználásával energiát spóroljunk. Napjainkban azonban a fogyasztási szokások teljesen átalakultak: a légkondicionálók, a folyamatos képernyőhasználat és a rugalmas közvilágítás miatt már alig mérhető megtakarítást hoz. Ugyanakkor az óraátállítás sokak szervezetét megterheli, hiszen a biológiai ritmus nem tud egyik napról a másikra alkalmazkodni. Az Európai Unió korábban döntött a rendszer eltörléséről, de a gyakorlatban nem sikerült megállapodni abban, melyik időszámítás maradna véglegesen. Ezért idén is – és várhatóan a következő években is – marad a megszokott rend: tavasszal előre, ősszel vissza kell tekerni az óráinkat.

Nyárias időben, téli időrendben

Érdekes ellentmondás, hogy bár október végén még gyakran élvezhetjük a napos, enyhe időjárást, az órák már a téli időszámításhoz igazodnak. Ez a kettősség sokaknál erősebben érződik: a nappal még meleg, az esték viszont hamar sötétbe borulnak, és ezzel együtt a hangulatunk is téliesebb lesz. Nem csoda, hogy az óraátállítás minden évben vitát szül, és sokan szívesebben mondanának le róla végleg.

Téged is megvisel az óraátállítás? – A szakértő elmondja, miért nem kell aggódni.

 

