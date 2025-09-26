Óraátállítás: megszűnik vagy marad? Mutatjuk, mi vár ránk idén

Hiába van velünk lassan 30 éve, idén sem marad el az őszi óraátállítás. Az Európai Unióban már régóta vita tárgya, hogy fel kell-e számolni az óraátállítást, de egyelőre nem született végleges döntés.

Az őszi óraátállítás 2025-ben is velünk marad

Fotó: GarysFRP / Forrás: Getty Images

Óraátállítás 2025: figyelj, el ne téveszd!

Az óraátállítás azonban nem csak a falióráinkat érinti. Az alvási ritmus felborulása miatt sokaknál jelentkezhet fáradtság, ingerlékenység vagy csökkent koncentráció. A szakértők azt javasolják, hogy a szervezetet fokozatosan készítsük fel: már az átállás előtti napokban érdemes egy kicsit korábban lefeküdni, lefekvés előtt kerülni a képernyők használatát, és több időt tölteni természetes fényben.

Idén ősszel ismét elérkezik az óraátállítás ideje: október 26-án, vasárnap hajnalban 3 óráról 2 órára kell visszatekerni a mutatókat.

Ezzel hivatalosan is kezdetét veszi a téli időszámítás, vagyis egy órával tovább alhatunk.

Sokan még az óraátállítás 2024-es hatásait is emlegetik, amikor arról beszélnek, mennyire megviseli a szervezetet ez az évenkénti változás. Egyelőre nem tudni, meddig marad velünk a rendszer, de az biztos, hogy az óraátállítás 2025 októberében lezajlik. Addig is mindenki eldöntheti: a hosszabb éjszakáknak vagy a reggeli világosságnak örül jobban.