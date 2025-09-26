szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

13°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fontos infó

1 órája

Óraátállítás: megszűnik vagy marad? Mutatjuk, mi vár ránk idén

Címkék#október#óraátállítás 2025#óraátállítás#ősz

Magyarországon 1996 óta alkalmazzák a nyári és téli időszámítás közti váltást, amelynek célja a nappali világosság hatékonyabb kihasználása. Bár az Európai Unió pár éve napirendre vette az óraátállítás eltörlését, a tagállamok máig nem tudtak megegyezni, így a váltás 2025-ben is érvényben marad.

Petrovics Milán

Hiába van velünk lassan 30 éve, idén sem marad el az őszi óraátállítás. Az Európai Unióban már régóta vita tárgya, hogy fel kell-e számolni az óraátállítást, de egyelőre nem született végleges döntés.

óraátállítás
Az őszi óraátállítás 2025-ben is velünk marad 
Fotó: GarysFRP / Forrás: Getty Images

Óraátállítás 2025: figyelj, el ne téveszd!

Az óraátállítás azonban nem csak a falióráinkat érinti. Az alvási ritmus felborulása miatt sokaknál jelentkezhet fáradtság, ingerlékenység vagy csökkent koncentráció. A szakértők azt javasolják, hogy a szervezetet fokozatosan készítsük fel: már az átállás előtti napokban érdemes egy kicsit korábban lefeküdni, lefekvés előtt kerülni a képernyők használatát, és több időt tölteni természetes fényben.

Idén ősszel ismét elérkezik az óraátállítás ideje: október 26-án, vasárnap hajnalban 3 óráról 2 órára kell visszatekerni a mutatókat.

Ezzel hivatalosan is kezdetét veszi a téli időszámítás, vagyis egy órával tovább alhatunk. 

Sokan még az óraátállítás 2024-es hatásait is emlegetik, amikor arról beszélnek, mennyire megviseli a szervezetet ez az évenkénti változás. Egyelőre nem tudni, meddig marad velünk a rendszer, de az biztos, hogy az óraátállítás 2025 októberében lezajlik.  Addig is mindenki eldöntheti: a hosszabb éjszakáknak vagy a reggeli világosságnak örül jobban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu