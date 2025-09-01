szeptember 1., hétfő

Minden megváltozik: itt a várva-várt óraállítás időpontja

Változik az óraállítás időpontja. Ezt most jó ha tudod és észben tartod, ha nem akarsz elkésni sehonnan a várva-várt óraállítás miatt.

Nagy Balázs

Sokaknak bosszantó, valakik szerint semleges, de vannak olyanok is, akik szerint jó hatással van a mindennapjainkra az óraállítás. Egy biztos, a 2025 évi őszi óraállítás időpontja most megváltozik.

óraállítás
Változik az óraállítás időpontja.
Fotó: Soós Lajos / MTI / Forrás:  

Az óraállítás felboríthatja a mindennapokat

Az óraállítás nem csak az időrendet boríthatja sok esetben, de a szervezetünket is megterhelheti. Ilyenkor az emberek az átlagosnál fáradtabbak, ezáltal ingerültebbeké is válhatnak a kellemetlen alvászavarok miatt. E mellé társul még az őszi óraállítás egyik kellemetlen vele járója is, rövidülő napos órák száma. Ilyenkor fokozottan érvényes, hogy kipihenten üljünk csak a volán mögé a biztonság érdekében. A 2025. évi téli időszámítás október 26-án kezdődik, amikor is hajnali 3 óráról 2 órára kell visszaállítani óráinkat. Tehát egy órával többet aludhatunk a vasárnapi napon. A közlekedés is változik ebben az időszakban. A MÁV-csoport járatai az óraállítás éjjelén megváltozott menetrenddel közlekednek, igazodva a téli időszámításhoz a forgalom legkisebb fennakadását biztosítva.

 

