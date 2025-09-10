szeptember 10., szerda

Árverés

31 perce

Elindult a licit: ezek a tatabányai önkormányzati lakások kerültek árverésre

Címkék#Tatabánya#önkormányzati lakás#licit#árak

Licitre bocsátott lakások mozgathatják meg a tatabányai ingatlanpiacot. Az önkormányzati lakás eladások már el is kezdődtek.

Kemma.hu

Már meg is hirdették az első nyolc önkormányzati lakást abból a 25-ből, amelyet Tatabánya városvezetése bocsát árverésre az ősz folyamán. A cél, hogy több elérhető otthon legyen a lakáspiacon.

Már árverésre került az első nyolc tatabányai önkormányzati lakás
Forrás: Beküldött

Az önkormányzati lakások eladásáról már nyáron döntöttek

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a 25 tatabányai lakás értékesítése zárt ülésen került napirendre, amit az ellenzék erősen bírált, az átláthatóságot hiányolva. Most azonban elindult a folyamat: az első nyolc ingatlan már elérhető a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. elektronikus árverési rendszerében, a https://e-arveres.mnv.hu oldalon, ahol a kikiáltási árak és az időpontok is nyilvánosak.

Licit nyílt rendszerben, szigorú szabályokkal

Az árverésen bármely magánszemély vagy átlátható szervezet indulhat, aki rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval, elfogadja az EAR szabályzatát, és befizeti az ajánlati biztosítékot. A nyertes ajánlat nem vonható vissza, a szerződéskötés határideje 20 nap, a vételár kiegyenlítésére három hónap áll rendelkezésre – írja a tatabanya.hu oldala.

Tatabányai címek, elérhető lakások

Az alábbi lakásokra lehet jelenleg licitálni:

  • Dr. Vitális István utca 11. 4/2.
  • Szent Györgyi utca 35. II. lépcsőház 3/1.
  • Győri út 46. 2/3.
  • Mártírok útja 54. 8/5.
  • Szabó Ignác utca 3. B lépcsőház földszint 1.
  • Kós Károly utca 18. 3/13.
  • Sárberki lakótelep 132. 4/13.
  • Ifjúság utca 30. 10/1.
