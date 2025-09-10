Elindult a licit: ezek a tatabányai önkormányzati lakások kerültek árverésre

Már meg is hirdették az első nyolc önkormányzati lakást abból a 25-ből, amelyet Tatabánya városvezetése bocsát árverésre az ősz folyamán. A cél, hogy több elérhető otthon legyen a lakáspiacon.

Már árverésre került az első nyolc tatabányai önkormányzati lakás

Forrás: Beküldött

Az önkormányzati lakások eladásáról már nyáron döntöttek

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a 25 tatabányai lakás értékesítése zárt ülésen került napirendre, amit az ellenzék erősen bírált, az átláthatóságot hiányolva. Most azonban elindult a folyamat: az első nyolc ingatlan már elérhető a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. elektronikus árverési rendszerében, a https://e-arveres.mnv.hu oldalon, ahol a kikiáltási árak és az időpontok is nyilvánosak.