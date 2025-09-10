31 perce
Elindult a licit: ezek a tatabányai önkormányzati lakások kerültek árverésre
Licitre bocsátott lakások mozgathatják meg a tatabányai ingatlanpiacot. Az önkormányzati lakás eladások már el is kezdődtek.
Már meg is hirdették az első nyolc önkormányzati lakást abból a 25-ből, amelyet Tatabánya városvezetése bocsát árverésre az ősz folyamán. A cél, hogy több elérhető otthon legyen a lakáspiacon.
Az önkormányzati lakások eladásáról már nyáron döntöttek
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a 25 tatabányai lakás értékesítése zárt ülésen került napirendre, amit az ellenzék erősen bírált, az átláthatóságot hiányolva. Most azonban elindult a folyamat: az első nyolc ingatlan már elérhető a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. elektronikus árverési rendszerében, a https://e-arveres.mnv.hu oldalon, ahol a kikiáltási árak és az időpontok is nyilvánosak.
Zárt ajtók mögött dönthetnek 25 tatabányai önkormányzati lakás eladásáról
Licit nyílt rendszerben, szigorú szabályokkal
Az árverésen bármely magánszemély vagy átlátható szervezet indulhat, aki rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval, elfogadja az EAR szabályzatát, és befizeti az ajánlati biztosítékot. A nyertes ajánlat nem vonható vissza, a szerződéskötés határideje 20 nap, a vételár kiegyenlítésére három hónap áll rendelkezésre – írja a tatabanya.hu oldala.
Tatabányai címek, elérhető lakások
Az alábbi lakásokra lehet jelenleg licitálni:
- Dr. Vitális István utca 11. 4/2.
- Szent Györgyi utca 35. II. lépcsőház 3/1.
- Győri út 46. 2/3.
- Mártírok útja 54. 8/5.
- Szabó Ignác utca 3. B lépcsőház földszint 1.
- Kós Károly utca 18. 3/13.
- Sárberki lakótelep 132. 4/13.
- Ifjúság utca 30. 10/1.