Önkéntesség

2 órája

Az önkéntesség szíve Tatabányán dobogott - Önkéntesség Napja 2025

Az önkéntesség nem a bőséges szabadidőről szól, hanem arról, hogy valaki szívből segíteni akar – erről is beszélt Tatabányán Nagy-Vargha Zsófia. A fiatalokért felelős helyettes államtitkár, a közösségi szolgálat fontosságát és az önkéntesség pozitív hatásaival nyitotta a rendezvényt.

Petrovics Milán

A Majki Népfőiskolai Társaság, a Komárom-Esztergom Megye Ifjúságáért Egyesülettel 2025. szeptember 19-én tartotta  azt a rendezvényt, ahol a fiatalok első kézből hallhattak az önkéntesség jelentőségéről. A házigazda a tatabányai Bányászati és Ipari Skanzen volt. Nagy-Vargha Zsófia, a program köszöntőjében arról beszélt, hogy az önkéntesek nem azért vállalnak feladatokat, mert túl sok idejük van, hanem mert szeretnének másokért tenni.

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

„Nem az idejük, hanem a szívük nagy” – az önkéntességről beszélt a helyettes államtitkár

Nagy-Varga Zsófia említette, hogy sokan először az iskolai közösségi szolgálat során találkoznak az önkéntességgel. Mint mondta, ezek az első tapasztalatok meghatározóak lehetnek a fiatalok számára, hiszen a közösségi munka során közvetlenül élhetik át, milyen érzés másokért tenni.
A fiatalokért felelős helyettes államtitkár arról is beszélt, hogy a hivatalos statisztikák szerint a magyarok nagyjából fele végzett már valamilyen formában önkéntes tevékenységet. Hozzátette, hogy a regisztrált civil szervezeteknél végzett önkéntesség ennél jóval ritkább, körülbelül 35 százalékos arányt mutat.

Ez azt jelenti, hogy bár egyre jobb helyen állunk, bőven van még tér a fejlődésre

- hangsúlyozta.

A rendezvényen szóba került az is, hogy az önkéntesség nemcsak a közösség számára értékes, hanem az egyénnek is sokat ad.  Nagy-Vargha Zsófia mosolyogva hozzátette: a kutatások szerint azok, akik rendszeresen önkénteskednek, nemcsak boldogabbak, hanem jobb egészségi állapotnak is örvendenek. Példaként hozta fel a 72 óra kompromisszum nélkül országos kezdeményezést, amelyhez minden évben sokan csatlakoznak. Elmondta, hogy a minisztériumban is hagyomány, hogy a kollégákkal közösen szerveznek önkéntes programokat: többek között mézeskalácsot sütnek, amelyeket rászoruló családokhoz juttatnak el az ünnepek előtt. 

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Az önkéntesség szeretetből fakad, és olyan élmény, amely mindannyiunkat gazdagít – fogalmazott a helyettes államtitkár. A tatabányai esemény üzenete világos: akár fiatalról, akár felnőttről van szó, mindannyiunk felelőssége, hogy közösséget építsünk, és másokért is tegyünk.

GALÉRIA: Önkéntesség Napja volt Tatabányán (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

 

