Tragédia

54 perce

A száguldó vonat elé feküdt, másodperceken múlt a férfi élete

Címkék#Tatabánya#őrmester#sín#Esztergom Vármegyei Rendőrség#Kincses Krisztián#Korpás Rebeka#dandártábornok rendőrfőkapitány#barátnő

Másodperceken múlt egy férfi élete, akit a rendőrök mentettek meg. A kétségbeesett ember feltehetően öngyilkos akart lenni a síneken.

Kemma.hu

Elképesztő gyorsasággal reagált a rendőrség egy kétségbeesett bejelentésre augusztus 31-én délután. A segélykérő telefonáló elmondta, hogy a város területén, az 1-es vasúti fővonalon egy ember fekszik a síneken. A férfi feltehetően öngyilkos akart lenni. 

öngyilkos
feltehetően öngyilkosságra készült az a férfi, akit a rendőrök a sínekről mentettek meg 
Forrás: MW

A rendőrség a közösségi oldalán számolt be az esetről. Mint írták, a Komárom-Esztergom Vármegyei Tevékenység-irányítási Központ munkatársa azonnal a legközelebbi járőröket, Korpás Rebeka és Kincses Krisztián rendőr őrmestereket a helyszínre irányította.

Megakadályozták az öngyilkosságot

A rendőrök a sínekhez rohantak, és a látvány megdöbbentette őket: a bejelentés sajnos igaznak bizonyult, egy férfi feküdt a vágányon. Nem volt idő tétovázásra. A két egyenruhás egy másodpercet sem habozott, azonnal lehúzták a férfit a sínekről, ezzel megmentve az életét: alig egy perccel később ugyanis egy vonat haladt át teljes sebességgel azon a pályaszakaszon, ahol a férfit megtalálták. A hősies rendőrök az utolsó pillanatban avatkoztak közbe.

öngyilkos
A mentőakcióban részt vevő Korpás Rebeka és Kincses Krisztián rendőr őrmestereket Boross Zoltán László r. dandártábornok, vármegyei rendőrfőkapitány elismerésben részesítette 
Forrás:  A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőrség / Facebook

A tatabányai rendőrök a kétségbeesett embert átadták a mentőszolgálatnak, akik gondoskodtak a szükséges ellátásáról. A mentőakcióban részt vevő Korpás Rebeka és Kincses Krisztián r. őrmestereket Boross Zoltán László r. dandártábornok, vármegyei rendőrfőkapitány elismerésben részesítette bátor és gyors helytállásukért.

Nem egyedüli eset

Bár a rendőrség nem hozta nyilvánosságra, miért feküdt a férfi a síneken, Tatabánya sajnos többször is szembesült már ilyen tragédiákkal. Mint arról korábban beszámoltunk, év elején két diáklány is a vonat elé vetette magát. Januárban egy általános iskolás lány vetett véget az életének, és a tragédiát megelőzően azt mondta a barátnőjének, hogy megálmodta, a halála úgy fog bekövetkezni, hogy vonat elé ugrik. Alig egy hónappal később egy másik fiatal is a halál ezt a szörnyű módját választotta.

A mostani, szerencsés kimenetelű eset azonban reményt ad, hogy a gyors segítségnyújtás és a figyelem képes megelőzni a tragédiákat.

 

