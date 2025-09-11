Új fordulat: válaszolt Tatabánya a tatai omlásveszélyes épületről

Évek óta áll egy életveszélyessé vált, romos épület a Honvéd utcában, az omlásveszély miatt a tataiak nap mint nap bosszankodnak és aggódnak. Az esetről az egyik tatai képviselő számolt be a Kemma.hu-nak először, aki úgy tudta, hogy az ingatlan a tatabányai önkormányzat tulajdona. Most azonban kiderült: a helyzet még bonyolultabb.

Az épület, amely az omlásveszély miatt került középpontba. Most kiderült, hogy kinek a tulajdona

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

A gazdátlan épületről a Kemma.hu is beszámolt, illetve megkeresést küldtünk a Tatabányai Önkormányzatnak, aki most levélben cáfolta a tulajdonosi viszonyokat. Mint írták, az épület már 1995 óta nem az ő tulajdonuk, hanem a Tatabányai Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakmunkásképző iskola nevén szerepel. Ennek bizonyitására mellékelték is a nyilvántartási adatlapot.

Kié az omlásveszélyes épület felelőssége?

Az új információ birtokában a Kemma.hu újra megkereste Gönczy Mihály, tatai képviselőt, aki elsőnek számolt be az ügyről. Kiderült, hogy már ő is értesült a hírről és ennek ismeretében az elmúlt napokban egyeztetéseket folytatott az iskola igazgatójával, illetve az épület fenntartójával, vagyis a Tatabányai Szakképzési Centrummal (TSZC).