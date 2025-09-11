24 perce
Új fordulat: válaszolt Tatabánya a tatai omlásveszélyes épületről
Új fordulatot vett a tatai Honvéd utcában álló, évek óta üresen pusztuló épület ügye. A ház mára omlásveszély miatt jelent komoly kockázatot, mégis minden érintett másra hárítja a felelősséget.
Évek óta áll egy életveszélyessé vált, romos épület a Honvéd utcában, az omlásveszély miatt a tataiak nap mint nap bosszankodnak és aggódnak. Az esetről az egyik tatai képviselő számolt be a Kemma.hu-nak először, aki úgy tudta, hogy az ingatlan a tatabányai önkormányzat tulajdona. Most azonban kiderült: a helyzet még bonyolultabb.
A gazdátlan épületről a Kemma.hu is beszámolt, illetve megkeresést küldtünk a Tatabányai Önkormányzatnak, aki most levélben cáfolta a tulajdonosi viszonyokat. Mint írták, az épület már 1995 óta nem az ő tulajdonuk, hanem a Tatabányai Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakmunkásképző iskola nevén szerepel. Ennek bizonyitására mellékelték is a nyilvántartási adatlapot.
Kié az omlásveszélyes épület felelőssége?
Az új információ birtokában a Kemma.hu újra megkereste Gönczy Mihály, tatai képviselőt, aki elsőnek számolt be az ügyről. Kiderült, hogy már ő is értesült a hírről és ennek ismeretében az elmúlt napokban egyeztetéseket folytatott az iskola igazgatójával, illetve az épület fenntartójával, vagyis a Tatabányai Szakképzési Centrummal (TSZC).
Bárkire ráomolhat a Tatát csúfító tatabányai szellemépület, ezért nem lehet semmit tenni
– Egyelőre nem sikerült tisztázni, hogy kinek a joga és kötelessége az épület kezelése. A keri igazgatójától azt a tájékoztatást kaptam, hogy ők nem jogosultak az ingatlan értékesítésére. Az ügyben pedig már zajlott egyeztetés a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel, a helyzet tisztázására, egyelőre eredmény nélkül – magyarázta a képviselő, aki nem hagyta ennyiben a dolgot. a napokban telefonon egyeztetett Gál Csaba TSZC-kancellárral, Borsos Márton tatai alpolgármesterrel és a Keri intézményvezetőjével, Doktor Gabriellával is. Elmondása szerint mindenki támogatásáról biztosította a mielőbbi rendezés érdekében.
A képviselő nem adja fel
Gönczy Mihály szerint ez azonban nem oldja meg azt, hogy Tatának jelenleg nincs a helyzetre szabályozása. Michl József polgármester ugyanis korábbi hivatalos válaszában azt írta: a településképet rontó épületek helyreállítását elvileg előírhatná a város, de a hatályos, 29/2018-as rendelet nem tartalmaz ilyen kötelezettséget, így nincs jogi eszközük az eljárásra.
– Ez az épület Tatán már 2010 óta üresen áll, egyre romosabb, mára életveszélyessé vált – mondta Gönczy Mihály képviselő, aki szerint nem fogadható el, hogy minden érintett csak másra mutogat. – Mi tataiak élünk mellette, mi viseljük a következményeket, ezért megoldás kell, nem kifogások – tette hozzá.
Az ügy megoldásának egyik kulcsa lehet, ha Tata módosítja a 29/2018-as rendeletét. A képviselő szerint erre a városvezetés is nyitottnak mutatkozik, hiszen nem ez az egyetlen hasonló állapotban lévő ingatlan a Tatán.
– Ez egy olyan ügy, ami már 15 éve megoldásra vár. Most itt van előttem, a kezemben az összes levél és egyeztetés, mert el kell érni, hogy pont kerüljön a végére – hangsúlyozta Gönczy Mihály.