Bárkire ráomolhat a Tatát csúfító tatabányai szellemépület, ezért nem lehet semmit tenni

Egy romos, elhagyatott épület áll évek óta Tatán a Bacsó Béla utcában. A körzet képviselője szerint, a korábban üzletként használt ingatlan mostanra már nem csak esztétikailag rontja a városképet, de komoly veszélyforrássá vált. Az épület falán már évek óta kint van az omlásveszélyre figyelmeztető tábla.

A forgalmas 1-es út mellett, a Honvéd utcában található az omlásveszélyes épület, ami a tatabányai önkormányzaté

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

Jogos lenne a felvetés, hogy akkor kötelezni kell a tulajdonost, hogy bontsa le, vagy hozza megfelelő állapotba. Azonban, mint kiderült az ügy nem ennyire egyszerű. Az ingatlan ugyanis nem magánkézben van, hanem önkormányzati tulajdon. És itt jön az érdekes rész, ugyanis nem Tatáé, hanem Tatabányáé az épület.

Omlásveszély: kié a felelősség?

A helyzetről Gönczy Mihály közösségi oldalán számolt be. A kemma.hu megkeresésére pedig elmondta, hogy már a tatai önkormányzatot, illetve a kormányhivatalt is megkereste az ügyben. Azonban eddig nem járt sikerrel.

– Van itt egy épület, amely az évek alatt annyira leromlott, hogy ma már komoly veszélyt jelent. A gond csak az, hogy az ingatlan Tatabánya város tulajdona, nem Tatáé. Mi, tataiak viszont nap mint nap elmegyünk mellette, látjuk a romokat, és tűrjük a veszélyt. Intézkedés semmi – fogalmazott Gönczy Mihály, aki tatabányai polgármester asszonynak is címezte a kérdését.

– Polgármester asszony, Szűcsné Posztovics Ilona, mégis hogyan fordulhat elő, hogy Tatabánya városának vezetése teljesen figyelmen kívül hagyja a saját tulajdonában álló, életveszélyessé vált épület ügyét? – tette fel a jogos kérdést a képviselő, aki szerint egy felelős városvezetésnek nem megengedhető az ilyen közöny.

– Tatabánya városvezetésétől elvárható lenne, hogy ne csak a saját határain belül, hanem a saját tulajdona tekintetében más városban is vállalja a felelősséget – szögezte le.

A hiányzó szabályozás

A képviselő természetesen nem állt meg itt, megkereste a tatai önkormányzatot, hogy tud-e lépni az ügyben. A város vezetői először a kormányhivatalhoz küldték a kérdéseivel, akik azonban visszairányították a tatai önkormányzathoz. Azonban a városvezetésnek írt újabb megkeresése sem vezetett eredményre.