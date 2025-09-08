1 órája
Bárkire ráomolhat a Tatát csúfító tatabányai szellemépület, ezért nem lehet semmit tenni
Évek óta áll egy romos épület Tatán, a Honvéd utcában, amelynek állapota egyre aggasztóbb. A ház mára olyan rossz állapotba került, hogy az omlásveszély miatt komoly kockázatot jelent. Az önkormányzat azonban mégsem tud tenni ellene.
Egy romos, elhagyatott épület áll évek óta Tatán a Bacsó Béla utcában. A körzet képviselője szerint, a korábban üzletként használt ingatlan mostanra már nem csak esztétikailag rontja a városképet, de komoly veszélyforrássá vált. Az épület falán már évek óta kint van az omlásveszélyre figyelmeztető tábla.
Jogos lenne a felvetés, hogy akkor kötelezni kell a tulajdonost, hogy bontsa le, vagy hozza megfelelő állapotba. Azonban, mint kiderült az ügy nem ennyire egyszerű. Az ingatlan ugyanis nem magánkézben van, hanem önkormányzati tulajdon. És itt jön az érdekes rész, ugyanis nem Tatáé, hanem Tatabányáé az épület.
Omlásveszély: kié a felelősség?
A helyzetről Gönczy Mihály közösségi oldalán számolt be. A kemma.hu megkeresésére pedig elmondta, hogy már a tatai önkormányzatot, illetve a kormányhivatalt is megkereste az ügyben. Azonban eddig nem járt sikerrel.
– Van itt egy épület, amely az évek alatt annyira leromlott, hogy ma már komoly veszélyt jelent. A gond csak az, hogy az ingatlan Tatabánya város tulajdona, nem Tatáé. Mi, tataiak viszont nap mint nap elmegyünk mellette, látjuk a romokat, és tűrjük a veszélyt. Intézkedés semmi – fogalmazott Gönczy Mihály, aki tatabányai polgármester asszonynak is címezte a kérdését.
– Polgármester asszony, Szűcsné Posztovics Ilona, mégis hogyan fordulhat elő, hogy Tatabánya városának vezetése teljesen figyelmen kívül hagyja a saját tulajdonában álló, életveszélyessé vált épület ügyét? – tette fel a jogos kérdést a képviselő, aki szerint egy felelős városvezetésnek nem megengedhető az ilyen közöny.
– Tatabánya városvezetésétől elvárható lenne, hogy ne csak a saját határain belül, hanem a saját tulajdona tekintetében más városban is vállalja a felelősséget – szögezte le.
A hiányzó szabályozás
A képviselő természetesen nem állt meg itt, megkereste a tatai önkormányzatot, hogy tud-e lépni az ügyben. A város vezetői először a kormányhivatalhoz küldték a kérdéseivel, akik azonban visszairányították a tatai önkormányzathoz. Azonban a városvezetésnek írt újabb megkeresése sem vezetett eredményre.
Válaszukból kiderült, hogy a hatályos szabályozás szerint az önkormányzat előírhatná a településképet rontó épületek helyreállítását, azonban Tatán jelenleg nincs olyan rendelet, amely erre jogalapot adna. Ugyanis a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet nem tartalmaz helyrehozatali kötelezettségre vonatkozó szabályokat, így jogi lehetőség hiányában az ügyben nem tudnak eljárni.
– Figyelemmel arra, hogy jelenleg ilyen rendeletünk nincsen, illetve hogy a településkép védelméről szóló rendelet nem szabályozza a helyrehozatali kötelezettséget, ebből kifolyólag jelenleg sajnos eljárni sem tudunk a Bacsó Béla utcai ingatlan ügyében – írta válaszában Michl József polgármester.
Mi lesz a megoldás?
Jelenleg úgy tűnik, hogy sem Tata, sem Tatabánya nem lép az ügyben, miközben az omladozó épület továbbra is balesetveszélyes marad. Gönczy Mihály szerint azonban nem lehet annyiban hagyni a dolgot, mert „minden tatai lakos biztonsága érdekében rendezni kell a helyzetet”.
Az ügyben természetesen megkerestük a tatabányai önkormányzatot is, amennyiben ékezik tőlük válasz, arról is beszámolunk.