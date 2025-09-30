Mondjuk mikor érkezik az októberi családi pótlék

Általános szabály szerint a megelőző hónap után járó családi pótlékot a következő hónap első napjaiban, általában 2-a és 6-a között utalják. Ha az esedékes napon nem történik meg a jóváírás, akkor általában a rákövetkező munkanapon érkezik meg az összeg. Az októberi családi pótlék már a héten a számlákon lehet.

Mondjuk mikor érkezhet az októberi családi pótlék

Fotó: Cast Of Thousands / Forrás: Shutterstock

A családi pótlék utalásának pontos dátuma hónapról hónapra eltérhet, ezért a Magyar Államkincstár minden évre közzéteszi a hivatalos folyósítási rendet – így előre tudható, mikor érkezik a támogatás. De mikor jön a családi pótlék októberben?

Családi pótlék utalás 2025: ekkor érkezik az októberi családi pótlék

A 2025-ös naptár szerint a szeptemberre járó családi pótlékot 2025. október 2-án, csütörtökön utalja az Államkincstár, így ezen a napon várható a bankszámlákon. Bizonyos hónapokban azonban lehetnek eltérések: például a májusi kifizetés csak 6-án történt meg a hosszú hétvége miatt, míg az augusztusra járó összeget már rendkívüli módon augusztus 22-én megkapták a családok. 2026 januárja ismét négynapos hétvégével indul, így akkor is csak a hónap 6. napján érkezik a támogatás.