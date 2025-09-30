szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

+19
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Támogatás

3 órája

Mondjuk mikor érkezik az októberi családi pótlék

Címkék#októberi pótlék#szabály#családi pótlék#postás#munkanap#összeg#Magyar Államkincstár

A hónap végén sok család számolja, mikor érkezik a következő támogatás. Most megmutatjuk, hogy mikor kerül a számlákra, illetve mikor kézbesíti a postás az októberi családi pótlék.

Kemma.hu

Általános szabály szerint a megelőző hónap után járó családi pótlékot a következő hónap első napjaiban, általában 2-a és 6-a között utalják. Ha az esedékes napon nem történik meg a jóváírás, akkor általában a rákövetkező munkanapon érkezik meg az összeg. Az októberi családi pótlék már a héten a számlákon lehet. 

októberi családi pótlék
Mondjuk mikor érkezhet az októberi családi pótlék 
Fotó: Cast Of Thousands / Forrás:  Shutterstock

A családi pótlék utalásának pontos dátuma hónapról hónapra eltérhet, ezért a Magyar Államkincstár minden évre közzéteszi a hivatalos folyósítási rendet – így előre tudható, mikor érkezik a támogatás. De mikor jön a családi pótlék októberben?

Családi pótlék utalás 2025: ekkor érkezik az októberi családi pótlék

A 2025-ös naptár szerint a szeptemberre járó családi pótlékot 2025. október 2-án, csütörtökön utalja az Államkincstár, így ezen a napon várható a bankszámlákon. Bizonyos hónapokban azonban lehetnek eltérések: például a májusi kifizetés csak 6-án történt meg a hosszú hétvége miatt, míg az augusztusra járó összeget már rendkívüli módon augusztus 22-én megkapták a családok. 2026 januárja ismét négynapos hétvégével indul, így akkor is csak a hónap 6. napján érkezik a támogatás.

Együtt küldik a támogatásokat

A Magyar Államkincstár által közzétett időpontok nemcsak a családi pótlékra, hanem más juttatásokra – például a gyermekgondozást segítő ellátásra, a gyermeknevelési támogatásra, a fogyatékossági támogatásra és a vakok személyi járadékára – is érvényesek.
Fontos tudni, hogy az utalás és a bankszámlán történő jóváírás között akár egy munkanap eltérés is lehet. Akik pedig postai úton kapják a családtámogatásokat, általában az utalást követő 2–4 napon belül számíthatnak a kifizetésre.

Mint arról korábban beszámoltunk, októbertől lép életbe a háromgyerekeseknek járó családi adómentesség. Azonban az nem jár mindenkinek automatikusan. Vagy a NAV-nál, vagy a munkáltatónál jelezni és igazolni kell a jogosultságot. Enélkül továbbra is vonni fogják az adót a bérből. Az első adómentes jövedelem november elején érkezhet a számlákra. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu