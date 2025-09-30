3 órája
Mondjuk mikor érkezik az októberi családi pótlék
A hónap végén sok család számolja, mikor érkezik a következő támogatás. Most megmutatjuk, hogy mikor kerül a számlákra, illetve mikor kézbesíti a postás az októberi családi pótlék.
Általános szabály szerint a megelőző hónap után járó családi pótlékot a következő hónap első napjaiban, általában 2-a és 6-a között utalják. Ha az esedékes napon nem történik meg a jóváírás, akkor általában a rákövetkező munkanapon érkezik meg az összeg. Az októberi családi pótlék már a héten a számlákon lehet.
A családi pótlék utalásának pontos dátuma hónapról hónapra eltérhet, ezért a Magyar Államkincstár minden évre közzéteszi a hivatalos folyósítási rendet – így előre tudható, mikor érkezik a támogatás. De mikor jön a családi pótlék októberben?
Családi pótlék utalás 2025: ekkor érkezik az októberi családi pótlék
A 2025-ös naptár szerint a szeptemberre járó családi pótlékot 2025. október 2-án, csütörtökön utalja az Államkincstár, így ezen a napon várható a bankszámlákon. Bizonyos hónapokban azonban lehetnek eltérések: például a májusi kifizetés csak 6-án történt meg a hosszú hétvége miatt, míg az augusztusra járó összeget már rendkívüli módon augusztus 22-én megkapták a családok. 2026 januárja ismét négynapos hétvégével indul, így akkor is csak a hónap 6. napján érkezik a támogatás.
Együtt küldik a támogatásokat
A Magyar Államkincstár által közzétett időpontok nemcsak a családi pótlékra, hanem más juttatásokra – például a gyermekgondozást segítő ellátásra, a gyermeknevelési támogatásra, a fogyatékossági támogatásra és a vakok személyi járadékára – is érvényesek.
Fontos tudni, hogy az utalás és a bankszámlán történő jóváírás között akár egy munkanap eltérés is lehet. Akik pedig postai úton kapják a családtámogatásokat, általában az utalást követő 2–4 napon belül számíthatnak a kifizetésre.
Mint arról korábban beszámoltunk, októbertől lép életbe a háromgyerekeseknek járó családi adómentesség. Azonban az nem jár mindenkinek automatikusan. Vagy a NAV-nál, vagy a munkáltatónál jelezni és igazolni kell a jogosultságot. Enélkül továbbra is vonni fogják az adót a bérből. Az első adómentes jövedelem november elején érkezhet a számlákra.