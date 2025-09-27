1 órája
Emelkedik a nyugdíjkorhatár: itt a dátum
Romlik az átlagéletkor, a kedvezőtlen demográfiai helyzet miatt hozták meg a döntést. A nyugdíjkorhatárt számos országban megemelik.
Egyre öregszik a társadalom Európában, ezért már több Európai Uniós országban döntenek a nyugdíjkorhatár emeléséről. Magyarország jelenleg 65 évvel a középmezőnybe tartozik és nem változik a nyugdíjkorhatár.
Emelkedik a nyugdíjkorhatár
Bár Magyarországon jelenleg 65 év a nyugdíjkorhatár, amely az 1956. december 31. után születettekre vonatkozik. Ez az érték az EU-ban közepesnek számít: tizenegy tagállamban alacsonyabb a korhatár.
Ám már több EU-s országban is meghúzták a vészharangot: már most vagy a közeljövőben magasabb korhatárt vezetnek be, gyűjtötte össze a sonline.hu. A szakértők szerint a demográfiai változások – például az elöregedő társadalom és a csökkenő születésszám – hosszú távon komoly kihívásokat jelenthetnek.
Ezek az országok emelik a nyugdíjkorhatárt
Mint korábban megírtuk, Dánia már döntött a nyugdíjkorhatár emeléséről: az északi ország 2040-re 70 évre emeli a nyugdíjkorhatárt. Ezzel Dánia lesz az első európai ország, ahol ilyen magas korhatár lép életbe.
Más országok is léptek az elöregedő társadalom miatt. Spanyolországban például 2027-től 67 év lesz a hivatalos korhatár, Belgiumban 2030-tól, Németországban pedig 2031-től lép életbe ugyanez a határ. Olaszországban 2050-re akár 69 év 9 hónap is lehet a határ. Ezek az Európai Unió más országaiban érvényes döntések, nálunk azonban a kormány elkötelezett, hogy ne emelje a nyugdíjkorhatárt.
Központi Statisztikai Hivatal adataiból kiderült: a magyarországi korfát tekintve jelenleg a 49 éves korosztálytagjainak a legmagasabb a száma: a lakosság legnagyobb arányát, 1,89 százalékát teszik ki. Ugyanez a korosztály 15 év múlva éri el a jelenleg hatályban levő nyugdíjkorhatárt.
Így alakul a Komárom-Esztergomi korfa
Komárom-Esztergom vármegyében jelenleg hasonlóak az arányok az országoshoz viszonyítva: a 49 évesek vannak a legtöbben, a vármegyei lakosok 19,93 százalékát teszi ki ez a korosztály.
Komárom-Esztergomban a 65 év felettiek száma 59 ezer 762, a lakosság 19,97 százaléka. A nyugdíjkorhatár feletti korosztályon belül a most 69 évesekből van a legtöbb: 1,37 százaléka a vármegyei lakosságnak.
Az aktív kereső, 18-65 éves korosztály aránya 2025-ös adatok szerint 63,7 százalék. A nyugdíjkorhatár alattiak közül a 13 éves korosztályból vannak a legkevesebben vármegyénkben: 0,91 százalék az arányuk. A mostani számítások szerint 2040-re a vármegyei aktív keresők aránya 62, 85 százalék lesz.
Kétféle módon lehet nyugdíjba vonulni - sok a lehetőség
Hazánkban 65 év a nyugdíjkorhatár, amelynek meghatározásánál főszabályként a betöltött 65. év számít. Mindemellett az jogosult a nyugellátásra, aki legalább 20 év szolgálati időt szerzett. A nyugdíjkorhatár elérésén kívül a nőknek lehetőségük van 40 év munkaviszony után nyugdíjba vonulni. Tehát ha valaki már 18 évesen elkezdett dolgozni, az akár 58 évesen nyugdíjba mehet -feltéve, ha megvan a 40 éves szolgálati ideje.
Mikor mehetek nyugdíjba? Így alakul a nyugdíjkorhatár, ezt a dátumot kell figyelni
A nyugdíj szolgálati időt pedig már online is le lehet kérni, amit bármikor megtehet az, aki tudni szeretné, mennyi nyugdíjat kap.
Ügyfélkapun is lekérhető, mennyi a nyugdíjhoz a szolgálati időd
Azonban jó tudni,hogy az öregségi nyugdíjhoz legalább 20 év szolgálati idő kell. Ám ha valaki eléri a nyugdíjkorhatárt, de nincs meg a szolgálati ideje, csak 15 év, kérhet résznyugdíjat.
Már a nyugdíjra gondolsz? Itt van az a kiskapu, amivel nem kellenek az éveid
A a magyar nyugdíjasoknak az utóbbi időben több pluszpénz érkezett.
- 4,8 százalékos nyugdíjemelés, amely novemberben érkezik
- 30 ezer forintos nyugdíjas élelmiszer-utalvány