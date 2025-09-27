Emelkedik a nyugdíjkorhatár: itt a dátum

Egyre öregszik a társadalom Európában, ezért már több Európai Uniós országban döntenek a nyugdíjkorhatár emeléséről. Magyarország jelenleg 65 évvel a középmezőnybe tartozik és nem változik a nyugdíjkorhatár.

Nyugdíjkorhatárt emel több európai ország

Forrás: pexels.com

Emelkedik a nyugdíjkorhatár

Bár Magyarországon jelenleg 65 év a nyugdíjkorhatár, amely az 1956. december 31. után születettekre vonatkozik. Ez az érték az EU-ban közepesnek számít: tizenegy tagállamban alacsonyabb a korhatár.

Ám már több EU-s országban is meghúzták a vészharangot: már most vagy a közeljövőben magasabb korhatárt vezetnek be, gyűjtötte össze a sonline.hu. A szakértők szerint a demográfiai változások – például az elöregedő társadalom és a csökkenő születésszám – hosszú távon komoly kihívásokat jelenthetnek.

Ezek az országok emelik a nyugdíjkorhatárt

Mint korábban megírtuk, Dánia már döntött a nyugdíjkorhatár emeléséről: az északi ország 2040-re 70 évre emeli a nyugdíjkorhatárt. Ezzel Dánia lesz az első európai ország, ahol ilyen magas korhatár lép életbe.

Más országok is léptek az elöregedő társadalom miatt. Spanyolországban például 2027-től 67 év lesz a hivatalos korhatár, Belgiumban 2030-tól, Németországban pedig 2031-től lép életbe ugyanez a határ. Olaszországban 2050-re akár 69 év 9 hónap is lehet a határ. Ezek az Európai Unió más országaiban érvényes döntések, nálunk azonban a kormány elkötelezett, hogy ne emelje a nyugdíjkorhatárt.

Központi Statisztikai Hivatal adataiból kiderült: a magyarországi korfát tekintve jelenleg a 49 éves korosztálytagjainak a legmagasabb a száma: a lakosság legnagyobb arányát, 1,89 százalékát teszik ki. Ugyanez a korosztály 15 év múlva éri el a jelenleg hatályban levő nyugdíjkorhatárt.

Így alakul a Komárom-Esztergomi korfa

Komárom-Esztergom vármegyében jelenleg hasonlóak az arányok az országoshoz viszonyítva: a 49 évesek vannak a legtöbben, a vármegyei lakosok 19,93 százalékát teszi ki ez a korosztály.

Komárom-Esztergomban a 65 év felettiek száma 59 ezer 762, a lakosság 19,97 százaléka. A nyugdíjkorhatár feletti korosztályon belül a most 69 évesekből van a legtöbb: 1,37 százaléka a vármegyei lakosságnak.