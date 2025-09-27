szeptember 27., szombat

Demográfia

1 órája

Emelkedik a nyugdíjkorhatár: itt a dátum

#Nők 40#nyugdíjkorhatár#nyugdíj

Romlik az átlagéletkor, a kedvezőtlen demográfiai helyzet miatt hozták meg a döntést. A nyugdíjkorhatárt számos országban megemelik.

Feleki Marietta

Egyre öregszik a társadalom Európában, ezért már több Európai Uniós országban döntenek a nyugdíjkorhatár emeléséről. Magyarország jelenleg 65 évvel a középmezőnybe tartozik és nem változik a nyugdíjkorhatár.

A nyugdíjkorhatárt számos országban 69 évre emelik.
Nyugdíjkorhatárt emel több európai ország
Forrás: pexels.com

Emelkedik a nyugdíjkorhatár

Bár Magyarországon jelenleg 65 év a nyugdíjkorhatár, amely az 1956. december 31. után születettekre vonatkozik. Ez az érték az EU-ban közepesnek számít: tizenegy tagállamban alacsonyabb a korhatár.

Ám már több EU-s országban is meghúzták a vészharangot: már most vagy a közeljövőben magasabb korhatárt vezetnek be, gyűjtötte össze a sonline.hu. A szakértők szerint a demográfiai változások – például az elöregedő társadalom és a csökkenő születésszám – hosszú távon komoly kihívásokat jelenthetnek. 

Ezek az országok emelik a nyugdíjkorhatárt

Mint korábban megírtuk, Dánia már döntött a nyugdíjkorhatár emeléséről: az északi ország 2040-re 70 évre emeli a nyugdíjkorhatárt. Ezzel Dánia lesz az első európai ország, ahol ilyen magas korhatár lép életbe.

Más országok is léptek az elöregedő társadalom miatt. Spanyolországban például 2027-től 67 év lesz a hivatalos korhatár, Belgiumban 2030-tól, Németországban pedig 2031-től lép életbe ugyanez a határ. Olaszországban 2050-re akár 69 év 9 hónap is lehet a határ. Ezek az Európai Unió más országaiban érvényes döntések, nálunk azonban a kormány elkötelezett, hogy ne emelje a nyugdíjkorhatárt.

Központi Statisztikai Hivatal adataiból kiderült: a magyarországi korfát tekintve jelenleg a 49 éves korosztálytagjainak a legmagasabb a száma: a lakosság legnagyobb arányát, 1,89 százalékát teszik ki. Ugyanez a korosztály 15 év múlva éri el a jelenleg hatályban levő nyugdíjkorhatárt.

Így alakul a Komárom-Esztergomi korfa

Komárom-Esztergom vármegyében jelenleg hasonlóak az arányok az országoshoz viszonyítva: a 49 évesek vannak a legtöbben, a vármegyei lakosok 19,93 százalékát teszi ki ez a korosztály. 

Komárom-Esztergomban a 65 év felettiek száma 59 ezer 762, a lakosság 19,97 százaléka. A nyugdíjkorhatár feletti korosztályon belül a most 69 évesekből van a legtöbb: 1,37 százaléka a vármegyei lakosságnak. 

Az aktív kereső, 18-65 éves korosztály aránya 2025-ös adatok szerint 63,7 százalék. A nyugdíjkorhatár alattiak közül a 13 éves korosztályból vannak a legkevesebben vármegyénkben: 0,91 százalék az arányuk. A mostani számítások szerint 2040-re a vármegyei aktív keresők aránya 62, 85 százalék lesz.

Kétféle módon lehet nyugdíjba vonulni - sok a lehetőség

Hazánkban 65 év a nyugdíjkorhatár, amelynek meghatározásánál főszabályként a betöltött 65. év számít. Mindemellett az jogosult a nyugellátásra, aki  legalább 20 év szolgálati időt szerzett. A nyugdíjkorhatár elérésén kívül a nőknek lehetőségük van 40 év munkaviszony után nyugdíjba vonulni. Tehát ha valaki már 18 évesen elkezdett dolgozni, az akár 58 évesen nyugdíjba mehet -feltéve, ha megvan a 40 éves szolgálati ideje.

A nyugdíj szolgálati időt pedig már online is le lehet kérni, amit bármikor megtehet az, aki tudni szeretné, mennyi nyugdíjat kap.

Azonban jó tudni,hogy az öregségi nyugdíjhoz legalább 20 év szolgálati idő kell. Ám ha valaki eléri a nyugdíjkorhatárt, de nincs meg a szolgálati ideje, csak 15 év, kérhet résznyugdíjat

A a magyar nyugdíjasoknak az utóbbi időben több pluszpénz érkezett. 

