Visszamenőleg is emelik a nyugdíjakat: novemberben érkezik a pluszpénz

A szerdai Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette: 4,8 százalékos kiegészítő nyugdíjemelésről döntöttek. A lépés visszamenőleg jár az időseknek, így átlagosan 51 155 forint pluszpénzhez jutnak idén a nyugdíjasok.

Visszamenőleg is jár a nyugdíjemelés, amely átlagosan több mint 50 ezer forintot jelent az időseknek

Fotó: Stock-Asso / Forrás: Shutterstock

Nyugdíjemelés az év végére

A kormány szerint a nyugdíjas infláció mértéke 4,8 százalék volt, ezért 1,6 százalékos visszamenőleges emelés jár a jogosultaknak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy novemberben átlagosan 47 200 forint egyszeri kifizetést kapnak a nyugdíjasok.

A decemberi nyugdíjak már tartalmazzák a megemelt összeget, vagyis az év végéig összesen átlagosan 51 155 forint pluszpénz érkezik a számlákra.

Az intézkedés nagyjából 112 milliárd forintos kiadást jelent a költségvetésnek, de Gulyás Gergely hangsúlyozta: A fedezet biztosított. Mint mondta, a cél az, hogy az infláció miatt a nyugdíjasok ne veszítsenek vásárlóerejükből.

Az elmúlt években a kormány rendszeresen biztosított év végi kompenzációt a nyugdíjasoknak, most is ennek a gyakorlatnak a folytatásáról van szó.

Élelmiszer-utalvány is jár

A pénzbeli kiegészítés mellett 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt is kapnak a nyugdíjasok. Ezt a posta kézbesíti október közepéig több címletben (öt-, három-, kettő- és ezerforintos címletekben). Az utalványokat december 31-ig lehet felhasználni, utána érvényüket vesztik.

A témával kapcsolatban Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő is posztolt Facebook-oldalán, kiemelve: „visszamenőleg idén is jár a nyugdíjemelés, átlagosan 51 155 forint nyugdíjemelésre számíthatnak a nyugdíjasok.”