16 perce
Visszamenőleg is emelik a nyugdíjakat: novemberben érkezik a pluszpénz
A kormány döntése alapján novemberben egyszeri kiegészítő összeget kapnak a nyugdíjasok. A nyugdíjemelés célja, hogy megőrizzék vásárlóerejüket az emelkedő árak mellett.
A szerdai Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette: 4,8 százalékos kiegészítő nyugdíjemelésről döntöttek. A lépés visszamenőleg jár az időseknek, így átlagosan 51 155 forint pluszpénzhez jutnak idén a nyugdíjasok.
Nyugdíjemelés az év végére
A kormány szerint a nyugdíjas infláció mértéke 4,8 százalék volt, ezért 1,6 százalékos visszamenőleges emelés jár a jogosultaknak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy novemberben átlagosan 47 200 forint egyszeri kifizetést kapnak a nyugdíjasok.
A decemberi nyugdíjak már tartalmazzák a megemelt összeget, vagyis az év végéig összesen átlagosan 51 155 forint pluszpénz érkezik a számlákra.
Az intézkedés nagyjából 112 milliárd forintos kiadást jelent a költségvetésnek, de Gulyás Gergely hangsúlyozta: A fedezet biztosított. Mint mondta, a cél az, hogy az infláció miatt a nyugdíjasok ne veszítsenek vásárlóerejükből.
Az elmúlt években a kormány rendszeresen biztosított év végi kompenzációt a nyugdíjasoknak, most is ennek a gyakorlatnak a folytatásáról van szó.
Élelmiszer-utalvány is jár
A pénzbeli kiegészítés mellett 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt is kapnak a nyugdíjasok. Ezt a posta kézbesíti október közepéig több címletben (öt-, három-, kettő- és ezerforintos címletekben). Az utalványokat december 31-ig lehet felhasználni, utána érvényüket vesztik.
A témával kapcsolatban Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő is posztolt Facebook-oldalán, kiemelve: „visszamenőleg idén is jár a nyugdíjemelés, átlagosan 51 155 forint nyugdíjemelésre számíthatnak a nyugdíjasok.”
Jól figyeljen! Ezeken a helyeken biztosan nem fogadják el a nyugdíjas utalványt
Itt a nyugdíjas utalvány legnagyobb akciója - ez az 5+1 tény mindenkinek segítség lesz