Ketyeg az óra: több tízezer nyugdíjas veszítheti el az élelmiszer-utalványt, ha ezzel nincs tisztában
Egy apró figyelmetlenség miatt akár az egész támogatás elúszhat. Mondjuk, mire kell nagyon figyelni a nyugdíjas utalvány kapcsán.
Ahogyan arról már beszámoltunk, jelentősen segíti a nyugdíjasokat a kormány. Míg Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter nemrég bejelentette, hogy 4,8 százalékos kiegészítő nyugdíjemelés jön, amely visszamenőleg jár az időseknek, addig a nyugdíjas utalvány bevezetéséről még májusban hozott fontos döntést a kormány, melynek értelmében az utalványok kézbesítését a Magyar Posta végzi szeptember 1. és október 15. között, amely komoly segítséget jelenthet az idősek számára. Ám ezzel kapcsolatban van egy buktató, amire ha nem figyelnek oda az emberek, könnyen pórul járhatnak.
Nyugdíjas utalvány: ezt a dátumot nem szabad elfelejteni
A legfontosabb dátum, amit minden érintettnek érdemes bevésni a naptárába, az 2025. december 31. Ez ugyanis a végső határidő, ameddig be lehet beváltani az utalványokat az üzletekben. Aki elmulasztja, végleg búcsút inthet a támogatásnak, hiszen a lejárt utalványokat sehol sem fogadják el, és készpénzre sem válthatóak.
A Magyar Államkincstár közlése szerint a kézbesítés október 15-ig tart, így addig minden jogosultnak meg kell kapnia a borítékot.
Aki eddig sem az utalványt, sem értesítőt nem talál a postaládájában, annak sürgősen érdemes a 1818-as kormányzati ügyfélvonalat vagy a Posta ügyfélszolgálatát hívni.
Az utalványok kizárólag hideg élelmiszer vásárlására fordíthatók, így például meleg ételre, alkoholra, dohányárura, tisztítószerre vagy kozmetikumokra nem költhetők.
A nyugdíjasoknak érdemes tudniuk azt is, mit kell keresniük a postaládában: a borítékban 10 darab, perforációval elválasztott utalvány található, többféle címletben: három darab 5000, három darab 3000, két darab 2000 és két darab 1000 forintos.
Visszaadni sem lehet belőlük: a teljes címletet le kell vásárolni, a különbözetet pedig bankkártyával vagy készpénzzel lehet rendezni. Átvételkor csak hivatalos meghatalmazással veheti át más a küldeményt. Emellett egy korábbi cikkünkben összefoglaltunk 5+1 tényt is a nyugdíjas utalványról, amit mindenkinek tudnia kell róla.
A nyugdíjas utalványra nem csak az öregségi nyugdíjasok jogosultak, hanem a nyugdíjszerű ellátásban részesülők is, így azok kapják meg, akik:
- öregségi nyugdíjat
- árvaellátást
- rokkantsági vagy rehabilitációs ellátást
- fogyatékossági támogatást
- baleseti hozzátartozói nyugdíjat
- vagy más, a rendeletben meghatározott ellátást kapnak