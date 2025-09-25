Ketyeg az óra: több tízezer nyugdíjas veszítheti el az élelmiszer-utalványt, ha ezzel nincs tisztában

A Magyar Államkincstár közlése szerint a kézbesítés október 15-ig tart, így addig minden jogosultnak meg kell kapnia a borítékot.

Aki eddig sem az utalványt, sem értesítőt nem talál a postaládájában, annak sürgősen érdemes a 1818-as kormányzati ügyfélvonalat vagy a Posta ügyfélszolgálatát hívni.

Ezt lehet venni a nyugdíjas utalványokkal

Az utalványok kizárólag hideg élelmiszer vásárlására fordíthatók, így például meleg ételre, alkoholra, dohányárura, tisztítószerre vagy kozmetikumokra nem költhetők.

A nyugdíjasoknak érdemes tudniuk azt is, mit kell keresniük a postaládában: a borítékban 10 darab, perforációval elválasztott utalvány található, többféle címletben: három darab 5000, három darab 3000, két darab 2000 és két darab 1000 forintos.

Visszaadni sem lehet belőlük: a teljes címletet le kell vásárolni, a különbözetet pedig bankkártyával vagy készpénzzel lehet rendezni. Átvételkor csak hivatalos meghatalmazással veheti át más a küldeményt. Emellett egy korábbi cikkünkben összefoglaltunk 5+1 tényt is a nyugdíjas utalványról, amit mindenkinek tudnia kell róla.