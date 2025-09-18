Jól figyeljen! Ezeken a helyeken biztosan nem fogadják el a nyugdíjas utalványt

Szeptember eleje óta országszerte megkezdődött az állami nyugdíjas utalványok kézbesítése, amely komoly segítséget jelenthet az idősek számára. A felhasználás során azonban nem árt tisztában lenni néhány fontos szabállyal.

Az állami nyugdíjas utalvány csak olyan üzletekben használható fel, ahol az élelmiszer-kereskedelem a fő tevékenység.

Forrás: Bors / ATV

Csak bizonyos helyeken használható fel az nyugdíjas utalvány

Hiába van a kosarunkban kizárólag hideg élelmiszer, ez önmagában nem garancia arra, hogy fizethetünk is az utalvánnyal. A jogszabály szerint ugyanis az utalványt csak olyan üzletekben lehet elfogadni, ahol az élelmiszer-kereskedelem a fő tevékenység. Ez kizárja a drogériákat, vegyeskereskedéseket, benzinkutakat vagy sportboltokat, még akkor is, ha azok egyébként árulnak élelmiszert is – írja a borsonline.hu oldala.

Mit vehetünk az utalványon?

Ahogy arról korábbi cikkünkben írtunk, az utalvány hideg élelmiszerekre használható, de ez a kategória igen széles. A tejtermékeken, húsokon, pékárun, gyümölcsön és zöldségen túl az elfogadóhelyeken akár étrend-kiegészítőket, fűszereket vagy bébiételeket is megvásárolhatunk vele, viszont nem jár vissza készpénz belőle! Az utalvány nem névre szól, így más is beválthatja, aki jogosultként megkapta.

Panasz esetén van lehetőség jogorvoslatra

Ha egy üzlet – jogsértő módon – mégis megtagadja az utalvány elfogadását, a vásárlónak lehetősége van panaszt tenni. A kereskedő csak érvényes és szabályos utalványt köteles elfogadni, de ha ennek ellenére megtagadja a beváltást, először a helyszínen érdemes reklamálni. Sikertelen próbálkozás után a vármegyei kormányhivatalhoz fordulhatunk, személyesen, postai- vagy elektronikus úton. – ahogy azt a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság is javasolja.

