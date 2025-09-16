1 órája
Itt a nyugdíjas utalvány legnagyobb akciója - ez az 5+1 tény mindenkinek segítség lesz
Már elkezdték kézbesíteni az utalványokat, amelyeket majd' 2,5 millió nyugdíjas kap készhez. A nyugdíjas utalványokra nagy üzletek hirdettek akciókat. Összeszedtünk minden fontos tudnivalót.
A nyugdíjas utalványról még májusban hozott fontos döntést a kormány, most pedig már javában zajlik a nyugdíjas élelmiszer-utalvány postázása, erről közösségi oldalán számolt be Orbán Viktor is a közösségi oldalán. Minít írta, már több mint 800 ezer nyugdíjas kapta meg a 30 ezer forint értékű utalványt. Most összeszedtünk minden fontos tudnivalót és akciót.
Így zajlik a nyugdíjas élelmiszer-utalvány postázása
Már megindult az utalványok kézbesítése, amelyet a Magyar Posta végez. Szeptember 1. és október 15. között minden nyugdíjas megkapja az utalványcsomagot. Akkor sem kell kétségbe esni, ha a nyugdíjas utalvány kézbesítésekor nincs otthon az érintett, mert az utalványt 10 munkanapig át lehet venni a postán, valamint erről értesítőt is hagynak a postaládában.
A címzett más személyt is meghatalmazhat az utalvány átvételére. Ha nem sikerül átvenni az utalványt, akkor november 14-ig kérhető az újból kiküldés, amelyet személyesen a Nyugdíjfolyósítónál, postán vagy elektronikusan, DÁP appon vagy Ügyfélkapun keresztül lehet.
A nyugdíjas utalványra nem csak az öregségi nyugdíjasok jogosultak, hanem a nyugdíjszerű ellátásban részesülők is, így azok kapják meg, akik:
- öregségi nyugdíjat
- árvaellátást
- rokkantsági vagy rehabilitációs ellátást
- fogyatékossági támogatást
- baleseti hozzátartozói nyugdíjat
- vagy más, a rendeletben meghatározott ellátást kapnak
Itt a teljes lista, pontosan kik kaphatnak nyugdíjas élelmiszer-utalványt
Ilyen címletekben érkezik a nyugdíjas utalvány
A nyugdíjas élelmiszer-utalványok összértéke 30 000 forint személyenként. Ezt az összeget 10 különböző címlet formájában kapják meg az erre jogosultak. Ennek értelmében 3 darab 5000 forintos, 3 darab 3000 forintos, 2 darab 2000 forintos, valamint 2 darab 1000 forintos utalványt kapnak a nyugdíjasok.
A nyugdíjas élelmiszer-utalvány beváltása dátumhoz kötött. Ezeket pontosan 2025. december 31-ig lehet felhasználni. Ez után ezek az utalványok érvényüket vesztik, így már nem lehet velük fizetni.
Mit lehet venni a nyugdíjas utalványon
A nyugdíjas utalvány elfogadóhelyeken kizárólag hideg élelmiszert vásárolhatunk az utalványokkal. Fontos tudni, hogy ezek az utalványok nem válthatóak pénzre és nem is örökölhetőek.
Itt vannak a részletek: így használhatják fel a nyugdíjasok az élelmiszer-utalványt