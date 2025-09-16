szeptember 16., kedd

Itt a nyugdíjas utalvány legnagyobb akciója - ez az 5+1 tény mindenkinek segítség lesz

Már elkezdték kézbesíteni az utalványokat, amelyeket majd' 2,5 millió nyugdíjas kap készhez. A nyugdíjas utalványokra nagy üzletek hirdettek akciókat. Összeszedtünk minden fontos tudnivalót.

Kemma.hu

A nyugdíjas utalványról még májusban hozott fontos döntést a kormány, most pedig már javában zajlik a nyugdíjas élelmiszer-utalvány postázása, erről közösségi oldalán számolt be Orbán Viktor is a közösségi oldalán. Minít írta, már több mint 800 ezer nyugdíjas kapta meg a 30 ezer forint értékű utalványt. Most összeszedtünk minden fontos tudnivalót és akciót.

Már nagyban kézbesítik a nyugdíjas utalványokat, összeszedtük a legnagyobb akciókat, fő tudnivalókat
Forrás:  Getty Images

Így zajlik a nyugdíjas élelmiszer-utalvány postázása

Már megindult az utalványok kézbesítése, amelyet a Magyar Posta végez. Szeptember 1. és október 15. között minden nyugdíjas megkapja az utalványcsomagot. Akkor sem kell kétségbe esni, ha a nyugdíjas utalvány kézbesítésekor nincs otthon az érintett, mert az utalványt 10 munkanapig át lehet venni a postán, valamint erről értesítőt is hagynak a postaládában. 

A címzett más személyt is meghatalmazhat az utalvány átvételére. Ha nem sikerül átvenni az utalványt, akkor november 14-ig kérhető az újból kiküldés, amelyet személyesen a Nyugdíjfolyósítónál, postán vagy elektronikusan, DÁP appon vagy Ügyfélkapun keresztül lehet.

A nyugdíjas utalványra nem csak az öregségi nyugdíjasok jogosultak, hanem a nyugdíjszerű ellátásban részesülők is, így azok kapják meg, akik:

  • öregségi nyugdíjat
  • árvaellátást
  • rokkantsági vagy rehabilitációs ellátást
  • fogyatékossági támogatást
  • baleseti hozzátartozói nyugdíjat
  • vagy más, a rendeletben meghatározott ellátást kapnak

Ilyen címletekben érkezik a nyugdíjas utalvány

A nyugdíjas élelmiszer-utalványok összértéke 30 000 forint személyenként. Ezt az összeget 10 különböző címlet formájában kapják meg az erre jogosultak. Ennek értelmében 3 darab 5000 forintos, 3 darab 3000 forintos, 2 darab 2000 forintos, valamint 2 darab 1000 forintos utalványt kapnak a nyugdíjasok. 

A nyugdíjas élelmiszer-utalvány beváltása dátumhoz kötött. Ezeket pontosan 2025. december 31-ig lehet felhasználni. Ez után ezek az utalványok érvényüket vesztik, így már nem lehet velük fizetni. 

Mit lehet venni a nyugdíjas utalványon

A nyugdíjas utalvány elfogadóhelyeken kizárólag hideg élelmiszert vásárolhatunk az utalványokkal. Fontos tudni, hogy ezek az utalványok nem válthatóak pénzre és nem is örökölhetőek. 

 

