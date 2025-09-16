Itt a nyugdíjas utalvány legnagyobb akciója - ez az 5+1 tény mindenkinek segítség lesz

A nyugdíjas utalványról még májusban hozott fontos döntést a kormány, most pedig már javában zajlik a nyugdíjas élelmiszer-utalvány postázása, erről közösségi oldalán számolt be Orbán Viktor is a közösségi oldalán. Minít írta, már több mint 800 ezer nyugdíjas kapta meg a 30 ezer forint értékű utalványt. Most összeszedtünk minden fontos tudnivalót és akciót.

Már nagyban kézbesítik a nyugdíjas utalványokat, összeszedtük a legnagyobb akciókat, fő tudnivalókat

Forrás: Getty Images

Így zajlik a nyugdíjas élelmiszer-utalvány postázása

Már megindult az utalványok kézbesítése, amelyet a Magyar Posta végez. Szeptember 1. és október 15. között minden nyugdíjas megkapja az utalványcsomagot. Akkor sem kell kétségbe esni, ha a nyugdíjas utalvány kézbesítésekor nincs otthon az érintett, mert az utalványt 10 munkanapig át lehet venni a postán, valamint erről értesítőt is hagynak a postaládában.

A címzett más személyt is meghatalmazhat az utalvány átvételére. Ha nem sikerül átvenni az utalványt, akkor november 14-ig kérhető az újból kiküldés, amelyet személyesen a Nyugdíjfolyósítónál, postán vagy elektronikusan, DÁP appon vagy Ügyfélkapun keresztül lehet.

A nyugdíjas utalványra nem csak az öregségi nyugdíjasok jogosultak, hanem a nyugdíjszerű ellátásban részesülők is, így azok kapják meg, akik: