szeptember 3., szerda

Hilda névnap

21°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Plusz

1 órája

Érkezik az élelmiszer utalvány - nyugdíjas véleményét kérdeztük erről

Címkék#vélemény#élelmiszer utalvány#nyugdíj

Szeptember 1-től megkezdődik az időseknek járó támogatások kézbesítése. Az élelmiszer utalvány mellé ráadásul extra pénzt is kap minden arra jogosult nyugdíjas.

Gábos Orsolya

Szeptember 1. és október 15. között kézbesíti a Magyar Posta a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat, és mi kíváncsiak voltunk az érintettek véleményére. Zsófi nénit kérdeztük meg arról, hogy szerinte mekkora segítség ez a támogatás a nyugdíjasok számára?

nyugdíjas élelmiszer utalvány
Az érintettek szeptember 1. és 15. között kapják meg a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat
Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Ősszel érkezik a nyugdíjas élelmiszer utalvány és az extra pénz

Az nyugdíjas élelmiszer-utalvány összege 30 ezer forint. A támogatással kapcsolatban már sok kérdés felmerült, amire portálunk is igyekezett választ adni az olvasóinak. Megkérdeztünk egy nyugdíjast arról, hogy ő személyesen mit gondolt erről az állami támogatásról?

Szerintem minden plusz juttatásnak örülni kell, legyen az extra nyugdíj vagy élelmiszer-utalvány, még akkor is ha korlátozott a felhasználási lehetősége!

- mondta Zsófi néni mosolyogva.

Korábban bezsámoltunk arról is, hogy az élelmiszer-utalványt a gyámság/gondnokság alatt állók hogyan kapják majd meg. 

Illetve ebben a cikkünkben pontos tájékoztatást találni arról, hogy hol lehet a nyugdíjas élelmiszer utalvánnyal vásárolni.

További cikkeink nyugdíj témában

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu