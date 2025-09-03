Érkezik az élelmiszer utalvány - nyugdíjas véleményét kérdeztük erről

Szeptember 1. és október 15. között kézbesíti a Magyar Posta a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat, és mi kíváncsiak voltunk az érintettek véleményére. Zsófi nénit kérdeztük meg arról, hogy szerinte mekkora segítség ez a támogatás a nyugdíjasok számára?

Az érintettek szeptember 1. és 15. között kapják meg a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat

Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Ősszel érkezik a nyugdíjas élelmiszer utalvány és az extra pénz

Az nyugdíjas élelmiszer-utalvány összege 30 ezer forint. A támogatással kapcsolatban már sok kérdés felmerült, amire portálunk is igyekezett választ adni az olvasóinak. Megkérdeztünk egy nyugdíjast arról, hogy ő személyesen mit gondolt erről az állami támogatásról?

Szerintem minden plusz juttatásnak örülni kell, legyen az extra nyugdíj vagy élelmiszer-utalvány, még akkor is ha korlátozott a felhasználási lehetősége!

- mondta Zsófi néni mosolyogva.

Korábban bezsámoltunk arról is, hogy az élelmiszer-utalványt a gyámság/gondnokság alatt állók hogyan kapják majd meg.

Illetve ebben a cikkünkben pontos tájékoztatást találni arról, hogy hol lehet a nyugdíjas élelmiszer utalvánnyal vásárolni.

