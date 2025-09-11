Hoppá! Itt a változás, ami minden nyugdíjast érint, ez kétszer okoz örömet

A nyugdíjak folyósítása minden hónap 12-ig történik, ám idén kétszer is előbb érkezik a nyugdíj. A nyugdíjkifizetés dátumát érdemes észben tartani.

A nyugdíj két hónapban is előbb érkezik a bankszámlákra

Fotó: Zamrznuti tonovi / Forrás: Shutterstock, police.hu

Előbb jön a nyugdíj két alkalommal is

Jó hír a nyugdíjasoknak, hogy idén októberben és decemberben is előbb érkezik a havi nyugdíj átutalása. A Magyar Államkincstár egyébként már januárban közzétette a tájékoztatóját arról, hogy mikor lesz a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások idei banki jóváírásának időpontja, ídézte fel a veol.hu. Az Államkincstár akkor már közölte: januárban, októberben és decemberben is a hónap 12. napja előtt van a banki jóváírás.

Szeptemberben a megszokott napon, 12-én pénteken érkezik az erre a hónapra járó nyugdíj a bankszámlákra, ugyanakkor az októberi nyugdíj előbb, 10-én pénteken utalják az összeget.

Decemberben pedig még korábban, már 2-án, kedden elérhető lesz az összeg. A jóváírás még az utalás napján megtörténhet, de előfordul, hogy egy napot várni kell, hívták fel a figyelmet.

A postai kézbesítés máskor lehet

Mint korábban megírtuk: akik postai úton kapják az ellátást, azoknál a kifizetés nem a fenti dátum szerint történik. A Magyar Posta saját nyugdíjkifizetési naptára alapján viszi házhoz az összeget. A postai dátumok általában eltérnek a banki utalásoktól, ezért érdemes figyelemmel kísérni a kézbesítési ütemtervet is.

Az év eleji emelés is hozott pluszpénzt

Nem árt felidézni, hogy 2025 januárjától 3,2 százalékkal emelkedtek a nyugdíjak, ami éves szinten körülbelül 90 ezer forint többletet jelent egy átlagnyugdíjasnak.

Az augusztusi kifizetés után az ősz is tartogathat még pénzügyi meglepetést, novemberben jön a nyugdíjkorrekció. Mint összefoglaltuk, a nyugdíjkorrekció visszamenőleg az egész évre, és ez a 13. havi nyugdíjra is érvényes, ez átlagosan 40-42 ezer forint pluszt jelent az érintetteknek, alapját az infláció és az év eleji emelés közti különbség adja meg. Emellett szeptemberben nyugdíjas élelmiszer-utalványt is kaptak az idősek.

