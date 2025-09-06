Plusz tízezreket kapnak a nyugdíjasok az utalvány mellé: ez az akciók és az extra pénz ősze

Pénzeső hullik a nyugdíjasokra az előttünk álló hetekben, hónapokban. Kiszámoltuk, mennyit ér a nyugdíjas élelmiszerutalvány Lidl-ben vagy Aldiban elköltve azt, ugyanis mindkét kereskedelmi lánc akciókat hirdetett az így vásárlóknak. Bizony, több ezer forintos különbséget jelenthet mindez, de még ezen felül is állhat pénz a házhoz ősszel. Nem is kevés. A nyugdíjkompenzáció 2025-ben szintén pluszt hozhat a konyhára, mondjuk is, hogy mennyit.

Pénzeső hullik a nyugdíjasokra ősszel, a boltok is beálltak a sorba

Fotó: Poppy Pix / Forrás: Shutterstock

Akciókat hirdettek az áruházak a nyugdíjas utalványokra

Nem csak a nagy boltokban, de a sarki ABC-ben vagy épp a pékségben, hentesnél is beváltható az utalvány. Itt viszont kevesebb esély van a külön kedvezményekre, mint a nagy üzletláncoknál. A Lidl akciója szeptember elsején indult. Eszerint aki

legalább 5 ezer forint értékben váltja be a nyugdíjasoknak szóló élelmiszer-utalványt, vásárlásonként 500 forintos kupont kapnak ajándékba.

A kuponok december 31-ig válthatóak be, de kizárólag hideg élelmiszerre.

Ha valakinek van Lidl Plus kártyája, és azt is beolvassa a következő, Lidl-kuponos vásárlásnál, akkor pedig még 500 forintos Lidl Plus kupont kapnak, amit 7 napon belül lehet beváltani, 3000 forintos vásárlás felett.

Ezen túlmenően az áruházlánc további kedvezményeket is biztosít számukra. Amikor a nyugdíjasok a Lidl-kupont beváltják a következő vásárlás során és beolvassák Lidl Plus kártyájukat újabb 500 forintos kuponhoz juthatnak hozzá az applikációban. A Lidl Plus-kupont a megszerzést követő 7 napon belül lehet felhasználni, akkor, ha a váráslás értéke meghaladja az 5000 forintot.

− Így akár 10 százalékkal is többet érhet a nyugdíjas-utalvány. Ezzel a döntésünkkel valódi segítséget szeretnénk nyújtani a nyugdíjasok számára, hogy ezáltal is csökkenthessék mindennapi kiadásaikat vagy esetleg több, az egészségüket támogató élelmiszert tudjanak vásárolni – mondta Tőzsér Judit, a bolthálózat kommunikációs vezetője.

Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha valaki az összes nyugdíjas utalványt itt költi el, de okosan elosztva, akkor 6 db 500 forintos kupont kaphat. Az 3000 forint. Ha mind a hat alkalommal használ Lidl Plus kártyát is, akkor az még egyszer ennyi kuponérték az applikációban, vagyis itt plusz 6 ezer forintot jelentenek az utalványok.