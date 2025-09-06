2 órája
Plusz tízezreket kapnak a nyugdíjasok az utalvány mellé: ez az akciók és az extra pénz ősze
Vannak olyan boltok, ahol 38-40 ezer forintot ér a 30 ezer forintos élelmiszerutalvány, de nem csak ez jelent pluszt a szépkorúaknak idén ősszel. Kiszámoltuk, hol éri meg elkölteni a nyugdíjas utalványokatat és mekkora lesz a nyugdíjkorrekció 2025-ben. De ezen felül is pénzhez juthatnak az arra jogosult idősek.
Pénzeső hullik a nyugdíjasokra az előttünk álló hetekben, hónapokban. Kiszámoltuk, mennyit ér a nyugdíjas élelmiszerutalvány Lidl-ben vagy Aldiban elköltve azt, ugyanis mindkét kereskedelmi lánc akciókat hirdetett az így vásárlóknak. Bizony, több ezer forintos különbséget jelenthet mindez, de még ezen felül is állhat pénz a házhoz ősszel. Nem is kevés. A nyugdíjkompenzáció 2025-ben szintén pluszt hozhat a konyhára, mondjuk is, hogy mennyit.
Akciókat hirdettek az áruházak a nyugdíjas utalványokra
Nem csak a nagy boltokban, de a sarki ABC-ben vagy épp a pékségben, hentesnél is beváltható az utalvány. Itt viszont kevesebb esély van a külön kedvezményekre, mint a nagy üzletláncoknál. A Lidl akciója szeptember elsején indult. Eszerint aki
- legalább 5 ezer forint értékben váltja be a nyugdíjasoknak szóló élelmiszer-utalványt, vásárlásonként 500 forintos kupont kapnak ajándékba.
- A kuponok december 31-ig válthatóak be, de kizárólag hideg élelmiszerre.
- Ha valakinek van Lidl Plus kártyája, és azt is beolvassa a következő, Lidl-kuponos vásárlásnál, akkor pedig még 500 forintos Lidl Plus kupont kapnak, amit 7 napon belül lehet beváltani, 3000 forintos vásárlás felett.
Ezen túlmenően az áruházlánc további kedvezményeket is biztosít számukra. Amikor a nyugdíjasok a Lidl-kupont beváltják a következő vásárlás során és beolvassák Lidl Plus kártyájukat újabb 500 forintos kuponhoz juthatnak hozzá az applikációban. A Lidl Plus-kupont a megszerzést követő 7 napon belül lehet felhasználni, akkor, ha a váráslás értéke meghaladja az 5000 forintot.
− Így akár 10 százalékkal is többet érhet a nyugdíjas-utalvány. Ezzel a döntésünkkel valódi segítséget szeretnénk nyújtani a nyugdíjasok számára, hogy ezáltal is csökkenthessék mindennapi kiadásaikat vagy esetleg több, az egészségüket támogató élelmiszert tudjanak vásárolni – mondta Tőzsér Judit, a bolthálózat kommunikációs vezetője.
Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha valaki az összes nyugdíjas utalványt itt költi el, de okosan elosztva, akkor 6 db 500 forintos kupont kaphat. Az 3000 forint. Ha mind a hat alkalommal használ Lidl Plus kártyát is, akkor az még egyszer ennyi kuponérték az applikációban, vagyis itt plusz 6 ezer forintot jelentenek az utalványok.
Az Aldi sem maradt le a Lidl ajánlatával szemben
A kiskereskedelmi láncnál 1000 forint értékű Aldi-kupont kap az, aki legalább 8000 forint értékben vásárol, és a fizetéshez akár csak részben a nyugdíjasok élelmiszer-utalványát használja fel, ezt pedig bármilyen terméknél felhasználhatja, annak árától függetlenül. Bernhard Haider, az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója szerint ez közvetlen segítséget jelent azoknak, akik jellemzően nagyobb arányban költik jövedelmüket alapvető termékekre, így az áremelkedések őket különösen érintik.
Fontos tudni: az Aldi-nyugdíjas kupon a készlet erejéig, de legkésőbb 2025. október 31-ig érhető el a pénztáraknál és november 30-áig váltható be. Ha jól matekozik az ember, és egyesével használja fel a nyugdíjas élelmiszer utalványokat, akkor az 10 vásárlást jelent, vagyis plusz 10 ezer forintnyi kupont, hiszen az arra jogosultak 3 darab 5000 forintos, 3 darab 3000 forintos, 2 darab 2000 forintos és 2 darab 1000 forintos utalványt kapnak ősszel.
Novemberben is pénz áll a házhoz, jön a nyugdíjkorrekció
Nem ez az egyetlen, ami pluszt jelent a nyugdíjasoknak. Novemberben nyugdíjkorrekcióra is sor kerül, visszamenőleg az egész évre, és ez a 13. havi nyugdíjra is érvényes, ez átlagosan 40-42 ezer forint pluszt jelent az érintetteknek, alapját az infláció és az év eleji emelés közti különbség adja meg. A nyugdíj kompenzáció 2025-ben is azt a cél szolgálja, mint korábban: így segít a kormány megőrizni a nyugdíjak vásárlóerejét.
Komárom-Esztergom vármegyében az átlagnyugdíj idén 233 ezer 892 forint, vagyis ez mintegy 42 ezer forintos pluszt jelent átlagosan.
Megéri a nyugdíj újraszámítása
Az idén a nyugdíjszámítás alapját képező valorizációs szorzó 13,3 százalékos lett, ez pedig nem csak azoknak fontos, akik nyugdíjba mennek, de azoknak is, akik korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesültek, annak folyósítása során legalább 365 napnyi szolgálati időt szereztek és betöltötték a 65-öt. Ők ugyanis kérhetik a nyugdíj összegének újbóli megállapítását a nyugdíjkorhatár betöltése napjától. Mint az Államkincstár írja, az öregségi nyugdíj ismételt kiszámítása iránti kérelmet legkorábban a nyugdíjkorhatár betöltése napjától lehet benyújtani. Az igény – időkorlát nélkül – visszamenőlegesen is előterjeszthető, függetlenül attól, hogy a korhatár előtti ellátás a nyugdíjkoratár betöltése után öregségi nyugdíjként folyósították.
Ha a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napjától kezdődően kérelmezi, a nyugdíjat ismételten megállapítják, ha az így megállapított nyugdíj magasabb a korhatár előtti ellátás vagy a szolgálati járandóság – levonás nélküli – összegénél. Ebben az esetben a különbözet összegét visszamenőlegesen – de legfeljebb a kérelem benyújtását megelőző hat hónapra – is folyósítják, írta az Origo. Fontos tudni: lefele nem módosítják az ellátás összegét, tehát ezzel csak jól járhat az, aki jogosult rá és igényli.
Mindemellett a nyugdíj utalás 2025-ös rendje szerint hamarosan érkezik is a szeptemberi juttatás: 12-én.
A legfontosabb kérdések és válaszok a nyugdíjas élelmiszer utalványokról