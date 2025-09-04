Terjed az országban a nyugat-nílusi láz: férfiakat fertőz az életveszélyes vírus

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerászeti Központ tájékoztatása szerint az augusztus 20-i héten regisztrálták a három haza megbetegedést. Két héttel korábban külföldön kapta el valaki a Nyugat-nílusi lázat.

Szúnyogok terjeszthetik a Nyugat-nílusi láz vírust Magyarországon. Leggyakoribb tünetek: láz, fejfájás, bőrkiütés, izomfájdalom és ritkán agyvelőgyulladás.

Forrás: Pexels

A Nyugat-nílusi láz tünetei és veszélyei

A Nyugat-nílusi láz szúnyogok által terjesztett vírusos betegség, amely a legtöbb esetben enyhe tünetekkel jár, de súlyos idegrendszeri szövődmények is előfordulhatnak, különösen idősebb vagy legyengült immunrendszerű betegeknél. Leggyakoribb tünetek: láz, fejfájás, bőrkiütés, izomfájdalom és ritkán agyhártya-vagy agyvelőgyulladás.

Megelőzés és védekezés

Mivel védőoltás nincs, a megelőzés kulcsa a szúnyogcsípés elkerülése. Az NNGYK és más egészségügyi hatóságok javasolják a szúnyoghálók, szúnyogriasztók használatát és a szúnyogok szaporodásának megelőzését célzó intézkedéseket. Kiemelten fontos a nyári és kora őszi időszakban fokozott óvatosság, amikor a vírus előfordulása gyakoribb. Mint arról beszámoltunk, egy májui kormányhatározat értelmében minden véradó szűrésen esik át a West Nile-vírusra is. Ez azt jelenti, hogy a véradás előtt elvégzik a megfelelő vizsgálatokat, csökkentve a fertőzés vérátömlesztéssel való továbbadásának kockázatát.

Ugyanakkor fontos tudni, hogy a fertőzést szúnyogok terjesztik, emberről emberre nem adható át (csak az agyvíz fertőző). Ezért a vírus nem okozhat olyan járványt, mint például az influenza, a bárányhimlő vagy a kanyaró.

Hazai előfordulás és statisztikák

A Nemzeti Népegészségügyi Központ friss, 34. heti adatai szerint

egy Heves vármegyében élő 58 éves,

egy Pest vármegyében élő 75 éves

és egy, a fővárosban élő 85 éves férfi hazai eredetű Nyugat-nílusi láz megbetegedését jelentették.

A laboratóriumi vizsgálatok is megerősítették a vírus jelenlétét. 2025-ben így eddig összesen öt esetet regisztráltak Magyarországon, ebből négy hazai és egy importált, vagyis külföldön fertőződött meg valaki.