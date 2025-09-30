szeptember 30., kedd

Gyárlátogatás

1 órája

Nyílt napot szervez a nyergesi Zoltek

Címkék#Zoltek Zrt#gyárlátogatás#szénszál#nyílt nap

A szénszálgyártás nyergesújfalui központjába most bárki bekukkanthat. A Zoltek lakossági nyílt napot szervez.

Kemma.hu

Ingyenes nyílt napon leshetnek be a japán tulajdonú Zoltek Zrt. gyártási folyamatába az érdeklődők.

A Zoltek lakossági nyílt napot szervez.
Nyílt napot szervez a Zoltek
Forrás: Facebook/Zoltek Zrt.

Nyílt napot szerveznek a szénszálgyárban

Október 16-án, csütörtökön különleges lehetőséget kínál a szénszálgyártással foglalkozó Zoltek nyergesújfalui gyára. Október 16-án lakossági nyílt napot tartanak, ahol az érdeklődők testközelből ismerhetik meg, hogyan készülnek a szélturbina lapátjaihoz szükséges alapanyagok, írta a dorogimedence.hu.

A programok 9:00 és 12:15 között zajlanak. Látványos bemutatókkal, gyárlátogatással, szakértői előadásokkal és meglepetéssel várják a látogatókat. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, amelynek határideje 2025. október 14. 

A Zoltek Zrt. a Toray Group tulajdonában levő vállalat, jelenleg szénszálat gyárt. Ám a Zoltek régóta beágyazott üzem a környékbeliek életében: elődje a műanyaggyártással foglalkozó Viscosa volt, amelyhez számos nyergesi épület elkészülte fűződik. Nemrég múltidézőnkben mutattuk be a Zoltek történetét.

 

 

